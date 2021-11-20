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Андрей Данилко запустил руку в декольте Оли Поляковой на шоу Маска: "Залез и помацал"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
20 ноября, 22:36
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В самом разгаре пятый выпуск грандиозного гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Этот выпуск обещает быть очень насыщенным, наполненным сюрпризами и забавными моментами
Андрей Данилко засунул руку в декольте Оли Поляковой
Андрей Данилко засунул руку в декольте Оли Поляковой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Коллаж: Сегодня, скриншот

И как тут без забавных ситуаций, связанных с детективами шоу? Сегодня на сцену шоу вышло милое и ангельское Порося. Оно исполнило песню Оли Поляковой "Эй, секундочку". Оля не могла усидеть на месте и побежала к Порося. Вместе с персонажем Полякова зажгла на сцене шоу. Их накрыло целое облако конфетти, маленькие частички которого попали в том числе Оле в декольте.

Когда Полякова вернулась за стол детективов, Андрей Данилко решил помочь ей избавиться от конфетти. Он засунул руку ей в декольте и вынул оттуда несколько блесток.

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Посмотрите – под видом того, что он меня чистит, залез ко мне в пазуху и помацал, – смеясь, прокомментировала Оля.

Андрей Данилко залез в декольте Оли Поляковой на шоу Маска в пятом эфире
Андрей Данилко залез в декольте Оли Поляковой на шоу Маска в пятом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Этот момент позабавил всех зрителей и остальных звездных детективов.

Андрей Данилко неожиданно засунул руку в костюм Оли Поляковой
Андрей Данилко неожиданно засунул руку в костюм Оли Поляковой / Фото: скриншот

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Данилко лишь застенчиво улыбнулся в ответ на ремарку Оли и шоу продолжилось. Пока что у звездных детективов еще нет единой версии насчет того, кто скрывается под маской Порося.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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