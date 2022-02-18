Арсен Мирзоян и Ирма Витовская проверят, у кого лучше развита интуиция на шоу Игры талантов

Шоу "Игры талантов", премьера которого состоится уже в следующую субботу, 26 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина", удивит зрителей сочетанием удивительных способностей, смелых желаний и зрелищных номеров.

Арсен Мирзоян и Ирма Витовская приняли участие в шоу "Игры талантов" / Фото: Instagram

Простые украинцы вместе со звездами шоу-бизнеса постараются угадать скрытые таланты незнакомцев. Так, в одном из выпусков за победу сразятся актриса Ирма Витовская и музыкант Арсен Мирзоян.

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская с большим интересом согласилась поучаствовать в новом шоу. Говорит, что на первый взгляд ей показалось, будто сложного ничего нет, но на самом деле надо быть очень внимательным к деталям.

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Я вообще азартна и не люблю проигрывать. Сначала тебе кажется, что все понятно, а потом отдаешь себе отчет, что это было бы очень просто. Такой капкан нам здесь готовят. А еще и ведущий DZIDZIO так непостоянен! Я подозреваю, что он сам не знает, у кого какой талант, а может, специально путает следы. Хотя он мой земляк, не думаю, что намеренно подсказывает что-то не то. Посмотрим, кто будет прав, – призналась Ирма Витовская.

Ирма Витовская на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Соперником актрисы станет певец Арсен Мирзоян. Заслуженный артист Украины отмечает, что будет принимать во внимание все моменты, чтобы правильно распознать таланты людей. Холодный расчет и внутренний голос – такой микс, верит музыкант, поможет ему с напарницей выиграть.

На все буду ставить, у меня оба полушария хорошо развиты. Иногда веришь интуиции, но используешь логику. Бывало, когда "шестое чутье" подводило. Поэтому буду использовать и то, и другое. Я люблю идти в неизвестность, на то оно и шоу, – делится Арсен Мирзоян.

Арсен Мирзоян на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

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Так чья же помощь – Ирмы Витовской или Арсена Мирзояна – приведет игроков к победе – узнаем уже скоро.

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

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Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, также в шоу приняли участие Сергей Притула и Анастасия Приходько.