Без Тины Кароль и MONATIK: кто стал звездным тренером Голосу країни

В эфире финала проекта "Танці із зірками" стали известны имена всех звездных тренеров вокального талант-шоу

Названы имена звездных тренеров нового сезона "Голосу країни" / Фото: скриншот

Ими стали топовые украинские звезды: Потап, Оля Полякова, которая впервые сядет в красное кресло, и DOROFEEVA. Четвертым тренером стал солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Новый сезон вокального талант-шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

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Пока подготовка к проекту продолжается, напоминаем, в субботу на телеканале "Украина" состоялся шестой выпуск гипершоу "Маска", в котором раскрыли сразу двоих персонажей!

Впервые в роли тренера появится Оля Полякова. Она собирает стадионы по всей Украине и знает, что такое настоящая любовь поклонников и как ее получить.

Я выступаю не только как тренер, но и как участник. Поэтому все силы, опыт, знания я направлю на победу своей команды, – рассказала Оля Полякова.

Оля Полякова впервые стала тренером "Голосу країни" / Фото: пресс-служба

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После пятилетнего перерыва возвращается в состав звездных наставников лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Именно "Океан Эльзы" является единственной украинской группой, которая уже в 2022 году в четвертый раз соберет стадион "Олимпийский". Святослав – двукратный тренер-победитель "Голосу країни".

Украинский народ невероятно талантлив, и я хочу, чтобы украиноязычной, качественной музыки стало еще больше. Я делал это на протяжении всей своей музыкальной деятельности до этого и буду продолжать и дальше, в частности, в "Голосі країни", – прокомментировал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук возвращается в "Голос країни" / Фото: пресс-служба

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DOROFEEVA, попав впервые в тренеры взрослого "Голосу країни", сразу одержала победу с Сергеем Лазановским. Ее песни возглавляют главные чарты и набирают рекордные прослушивания на цифровых площадках, покоряют всю страну и звучат даже в Корее

За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, потому и от сезона жду новых впечатлений. В своей команде жду новаторов, смелых, ярких и дерзких артистов, желающих менять мир и создавать что-то инновационное, – отметила DOROFEEVA.

Надя Дорофеева вновь стала тренером "Голосу країни" / Фото: пресс-служба

В красное кресло возвращается хитмейкер и продюсер Потап. Он – автор хитов, которые чаще всего проигрывали радиостанции последние пять лет, и первый украинский автор, песня которого вошла в мировой чарт Billboard TOP 25.

Я – настоящий мастер по созданию дуэтов: "Потап и Настя" и "Время и Стекло" навсегда оставили след в современной музыке. И в этом сезоне я настроен искать таланты, которые смогут стать новыми героями современности – горящих и желающих интересующих музыкантов. Мне бы хотелось, чтобы в этом сезоне участник из моей команды достиг максимума, – поделился Потап.

Потап стал новым тренером "Голосу країни" / Фото: пресс-служба

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