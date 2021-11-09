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Бизнесмен из Америки – раскрыто имя нового холостяка

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 21:07
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Стало официально известно, кто станет героем проекта "Холостяк", новый сезон которого выйдет весной следующего года. Догадки поклонников шоу подтвердились
Главным героем в новом сезоне "Холостяка" станет Александр Топольский
Главным героем в новом сезоне "Холостяка" станет Александр Топольский / Фото: Инстаграм

На странице проекта в Instagram телеканал СТБ раскрыл главную интригу – опубликовано имя и фотография следующего холостяка. Им стал бизнесмен из Лос-Анжелеса, украинец Александр Топольский, который, помимо предпринимательской деятельности, активно строит актерскую и модельную карьеры в Америке. Таким образом, поклонники проекта оказались правы, ведь недавно предполагали, что именно он вскоре станет главным героем шоу.

Алекс родился и вырос во Львове. С юных лет его амбиции были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха самостоятельно, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Тем не менее, все трудности лишь пошли ему на пользу, закалили характер и убедили его в том, что он на правильном пути.

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Новый герой шоу "Холостяк"
Новый герой шоу "Холостяк"

Как указано на сайте Александра, он профессионально занимается боевыми искусствами, имеет восьмилетний опыт в каратэ и боксе. В совершенстве владеет английским без акцента и свободно говорит на русском и украинском языках. К тому же, Топольский имеет множество активных хобби: сноуборд, плавание, катание на лыжах, баскетбол и футбол.

Поклонники по-разному отреагировали на нового главного героя их любимого проекта. По поводу внешности Александра – большинству зрителей он понравился. Другие пользователи недовольны выбором режиссеров проекта – начали жаловаться, что все "холостяки" внешне очень похожи и практически не отличаются друг от друга.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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