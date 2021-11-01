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Впервые на Танцях з зірками участник танцевал онлайн, а партнерша на паркете – как это было (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 ноября, 09:30
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В девятом эфире "Танців з зірками" Дима Каднай показал новый танец, но при этом артист находился не в студии, а в другом месте. Он все еще вынужден быть на самоизоляции
Как Дима Каднай выступил в девятом эфире "Танців з зірками"
Как Дима Каднай выступил в девятом эфире "Танців з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/k.a.d.n.a.y

У всех участников, которые пропускают один эфир шоу, есть иммунитет, спасающий их во время одного голосования. Так произошло неделю назад, когда стало известно, что Дима Каднай заболел COVID-19.

Узнайте, как прошел второй выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина", а также кто покинул проект.

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Снова не выйти на паркет участник нового сезона не мог, потому Дима со своей партнершей Алиной Ли подготовили номер, находясь на расстоянии друг от друга. Дистанционный фристайл Алина показала на паркете "Танців з зірками", а Каднай в другом танцевальном зале.

Смотрите Kadnay и Алина Ли – Фристайл в девятом выпуске:

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Подобные номера участников были и в предыдущем сезоне "Танців з зірками". Заразившиеся коронавирусом Ольга Фреймут и Илья Падзина, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко тоже танцевали дистанционно, хотя в их случае болели оба партнера.

Отметим, что Алина Ли здорова и ей можно находиться на площадке шоу, в отличие от Кадная.

Давайте вспомним, как танцевали вне паркета в прошлом сезоне танцев.

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Ольга Фреймут и Илья Падзина – Фокстрот

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко — Джайв

Прошлый вечер на паркете был посвящен песням Океана Ельзи. Участники танцевали под любимые хиты украинской группы. Как это было, мы подробно рассказывали и показывали здесь.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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