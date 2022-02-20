Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Бывшая приехала: Тина Кароль вернулась на Голос країни (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 23:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-тренер вокального шоу появилась в пятом выпуске слепых прослушиваний – останется ли Тина на проекте?
Тина Кароль появилась на шоу "Голос країни"
Тина Кароль появилась на шоу "Голос країни" / Фото: YouTube

Да, это правда, тренер "Голосу країни" и "Голос. Діти" Тина Кароль вновь появилась в шоу. Певица пришла поддержать одну из конкурсанток.

Екатерина Офлиян исполнила во время слепых прослушиваний свою авторскую песню "Найти своих", которую написала для Тины. Но никто из звездных тренеров не развернулся к девушке.

Реклама

Внезапно на сцену вышла Тина Кароль – это была первая встреча певицы с автором ее хита. Ранее Екатерина и Тина общались только в Сети. Конечно, они вместе исполнили композицию, а Потап от радости выкрикнул в сторону Тины: "Бывшая приехала!". Смотрите, как это было:

Второй шанс участнице 12-го сезона "Голосу країни" дали Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Фронтвумен KAZKA рассказала, что давно знает Катю и является ее фанаткой. Оказалось также, что Офлиян написала песни также для ALEKSEEV, "НЕАНГЕЛЫ", KAZKA.

Реклама

Катя – невероятный человек. Она написала песни не только для Тины. Она очень скромная. Она написала множество песен для группы KAZKA и многих других. Просто погуглите, вы будете в шоке. Она невероятно талантлива, роскошные песни поет. Я ее знаю еще из Харькова и была ее фанаткой. Мы ее не отпустим, – сказала Александра Зарицкая.

Ранее мы рассказывали, что на "Голосі країни" появились финалисты Нацотбора на "Евровижение-2022".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять