Бывшая приехала: Тина Кароль вернулась на Голос країни (видео)

Экс-тренер вокального шоу появилась в пятом выпуске слепых прослушиваний – останется ли Тина на проекте?

Тина Кароль появилась на шоу "Голос країни" / Фото: YouTube

Да, это правда, тренер "Голосу країни" и "Голос. Діти" Тина Кароль вновь появилась в шоу. Певица пришла поддержать одну из конкурсанток.

Екатерина Офлиян исполнила во время слепых прослушиваний свою авторскую песню "Найти своих", которую написала для Тины. Но никто из звездных тренеров не развернулся к девушке.

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Внезапно на сцену вышла Тина Кароль – это была первая встреча певицы с автором ее хита. Ранее Екатерина и Тина общались только в Сети. Конечно, они вместе исполнили композицию, а Потап от радости выкрикнул в сторону Тины: "Бывшая приехала!". Смотрите, как это было:

Второй шанс участнице 12-го сезона "Голосу країни" дали Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Фронтвумен KAZKA рассказала, что давно знает Катю и является ее фанаткой. Оказалось также, что Офлиян написала песни также для ALEKSEEV, "НЕАНГЕЛЫ", KAZKA.

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Катя – невероятный человек. Она написала песни не только для Тины. Она очень скромная. Она написала множество песен для группы KAZKA и многих других. Просто погуглите, вы будете в шоке. Она невероятно талантлива, роскошные песни поет. Я ее знаю еще из Харькова и была ее фанаткой. Мы ее не отпустим, – сказала Александра Зарицкая.

Ранее мы рассказывали, что на "Голосі країни" появились финалисты Нацотбора на "Евровижение-2022".