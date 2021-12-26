Что победитель Маски MELOVIN думает об ухаживаниях и подарках от DZIDZIO

Звездный детектив шоу стал поклонником нежной Жирафы. Каков же был шок у DZIDZIO, когда выяснилось, что под маской известный певец!

MELOVIN рассказал, как он реагировал на подарки от DZIDZIO во втором сезоне "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Минувшим вечером на телеканале "Украина" показали финальный выпуск второго сезона гипершоу "Маска". Победительницей стала Жирафа, в которую с первых эфиров был влюблен один из звездных детективов проекта.

DZIDZIO засыпал Жирафу подарками, комплиментами и цветами. Он даже успел несколько раз поцеловать героиню "Маски". Но Жирафа не отвечала артисту взаимностью, что должно было его насторожить.

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Смотрите видео раскрытия Жирафы и реакции DZIDZIO:

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За кулисами суперфинала "Маски" MELOVIN рассказал, что он думает о подарках DZIDZIO и симпатии со стороны детектива, который приглашал Жирафу поехать в Португалию.

Я понимаю, что я в любом случае я в выигрыше. потому что, если продать эти подарки и цветы, то очень даже хорошо можно на Португалию заработать, – с улыбкой сказал Мел.

Он добавил, что также забрал себе раритетный проигрыватель, который Дзидзьо вручил Жирафе в предыдущем выпуске.