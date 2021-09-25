Что сделал стоматолог Роман ради Златы во 2-м выпуске Холостячки. И другие подробности эпизода

В новом эпизоде шоу Злата впервые в жизни прыгнула с парашютом, искупалась в бассейне, сделала фотосессию под водой и попыталась угадать мужчин по запаху и прикосновениям

Холостячка-2: как прошел второй выпуск шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот, Коллаж: Сегодня

Участники шоу "Холостячка-2" во втором эпизоде проекта заселились в дом, некоторые из них уже побывали на свиданиях со Златой и успели произвести на Огневич впечатление.

Кто-то, к сожалению, не смог получить заветную розу – узнайте, кто именно покинул проект в этом выпуске.

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А пока, о самых странных, забавных, неожиданных и романтичных моментах второго эпизода – читайте в материале "Сегодня".

Экстрим и Злата

На Первой вечеринке один из участников не получил розу, но все же прошел дальше – это Дмитрий Шевченко. Тогда Злата взяла с него обещание, что в следующий раз мужчина устроит для незабываемое свидание.

И вот, это свершилось. На первом свидании Злата впервые в жизни совершила прыжок с парашютом. Эмоции зашкаливали!

Скриншот: видео

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Потом участник решил удивить Злату Огневич, устроив ей огненный сюрприз. Они приехали в место, где стоял большой стенд с их именами. Дмитрий зажег их с помощью огнемета, потом парочка понаблюдала за огненным шоу и отправилась на ужин.

Скриншот: видео

На ужине Дмитрий вел себя весьма сдержанно и, видимо, стеснялся и немного смущался. Но зато они со Златой выяснили, что у них есть нечто общее – Дмитрий родом из Александрии, а именно оттуда родом отец Златы, и недалеко от этого города Злата в детстве ездила к бабушке и дедушке на каникулах.

Прямо на свидании Злата вручила Дмитрию розу.

Скриншот: видео

Танцы вслепую

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Позже участников и Злату ждало интересное задание. Огневич должна была выбрать несколько мужчин, с которыми она пойдет на свидание, но способ был непростым. Холостячка выбирала участников по танцу, запаху и...звуку тела.

Сначала Злата с завязанными глазами танцевала с каждым из мужчин.

Скриншот: видео

Далее выбирала их по запаху, а позже Холостячке и мужчинам вручили аппарат, который издавал звук, когда мужчины прикасались к Злате. Огневич должна была выбрать участникам по звуку тела.

Скриншот: видео

В итоге Злате больше всех понравились Александр, Андрей и Роман. Они и отправились на совместное свидание с Холостячкой.

Прыжок в лепестки и подводная фотосессия

Мужчины пытались удивить Злату, как могли. Они решили устроить ей фотосессию, но каждый креативно подошел к этому вопросу.

Стоматолог Роман Васильев сделал Злате сюрприз, украсив бассейн лепестками роз. Согласно задумке фото, они со Златой должны, обнявшись, упасть в воду, в сердце из лепестков. Получились завораживающие кадры!

Скриншот: видео

Далее ситуацию взял в руки предприниматель и чемпион по фридайвингу Андрей Хвирткевич. Он устроил Злате подводную фотосессию. Фото вышли эффектными, но Злата замерзла и устала во время фотосессии, и не смогла полноценно насладиться этим моментом.

Скриншот: видео

Богдан Коломейко, который в первом выпуске прилетел к Злате на вертолете, решил устроить ей обычную фотосессию на смартфон, зато получились довольно теплые снимки, которые понравились Злате.

Единственное, что не понравилось Огневич – это рассказ, которым поделился с ней Богдан во время личного общения. Мужчина стал рассказывать Злате о том, как у него несколько раз были неудачные отношения.

После этого он признался, что специально приглашал девушек на свидания, а потом в грубой форме "отшивал" их, чтобы проверить теорию о том, что девушкам якобы нравятся "плохие парни".

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Злата была в шоке от нецензурных выражений Богдана и от того, что он так поступал с девушками. Она стала сомневаться, вручать ли розу мужчине или отправить его домой во время Церемонии роз.

Еще три свидания

Позже у Златы должно было быть тройное свидание с полицейским – Александром Борзенко, болгарским теннисистом Васко Младеновым и предпринимателем и владельцем фитнес-клуба Олегом Плахотником.

Мужчины договорились, что разделят день на три части – утро отдали Александру, день – Васко, а вечер – Олегу.

Борзенко сообщил, что из-за спецзадания ему нужно покинуть проект на несколько дней. У них со Златой было "тактильное" свидание, где Александр прикасался к Холостячке то шелковой тканью, то перышком. Они мило пообщались и Злата была не против, чтобы ради работы Александр уехал на пару дней.

Скриншот: видео

С Васко Злата спела дуэтом - парень оказался еще и музыкантом, а позже они создали свой собственный аромат в парфюмерной студии.

Скриншот: видео

С Олегом Злата поужинала и потанцевала.

Скриншот: видео

К слову, мужчина не самым удачным образом проявил себя во время "слепых танцев" в начале выпуска. Тогда он позволил себе слишком много: гладил и обнимал Злату, прижимая к себе во время танца. Олегу удалось "реабилитироваться" после этого за ужином. В итоге Злата приняла его извинения и они отлично провели время.

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