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Даша Астафьева потеряла сознание во время подготовки к эфиру Маски

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 09:49
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В седьмом выпуске шоу-детектива "Маска" неожиданно появилась специальная гостья – Норка. Оказалось, что в этом костюме прячется Даша Астафьева
Даша Астафьева рассказала об участии в шоу "Маска"
Даша Астафьева рассказала об участии в шоу "Маска" / Фото: YouTube

Норка так же быстро рассекретила себя, как обескуражила звездных детективов проекта "Маска" на телеканале "Украина". И хотя у Оли Поляковой были подозрения насчет того, какая звезда прячется в этом костюме, удивить зал Даша Астафьева все же смогла.

После объятий и поцелуев с Андреем Данилко известная украинская модель и певица рассказала, как сложно ей было находиться в костюме. У Норки хотя и удобный наряд, но достаточно высокая платформа, на которой Даше было сложно передвигаться и танцевать.

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А во время репетиции Астафьева потеряла сознание. Ей даже не сразу поверили.

Сегодня на репетиции я действительно потеряла сознание, упала, все смеялись, кроме меня, – призналась Даша Астафьева в пост-шоу "Маски".

Вчера вечером в седьмом выпуске шоу "Маска" рассекретили две маски – Норку и Порося. И если с Норкой все решилось довольно быстро, то Порося заставило понервничать звездных детективов проекта – Олю Полякову, NK, DZIDZIO, Олега Винника и Андрея Данилко.

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У них было много догадок – кто может быть в костюме Порося, но ни одна из них не была правильной. Смотрите, как зрители маски узнали, кто же все таки прятался в костюме Порося.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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