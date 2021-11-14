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Дмитрий Каднай и Алина Ли не смогли пробиться в полуфинал шоу Танці з зірками

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
14 ноября, 23:48
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Участники танцевали по два танца, однако дальше пройти не смогли Дмитрий Каднай и Алина Ли. Поэтому в полуфинале мы уже увидим три пары, которые будут ожесточенно бороться за победу
Дмитрий Каднай и Алина Ли покинули шоу "Танці з зірками" в 11 эфире.
Дмитрий Каднай и Алина Ли покинули шоу "Танці з зірками" в 11 эфире. / Фото: instagram.com/tanci1plus1

До финала проекта "Танці з зірками" осталось не так уж много времени, поэтому каждая пара максимально выкладывается в выступлениях. В четвертьфинале участники зажигали на паркете с судьями, а также исполняли танец, который выбирали зрители.

Раньше мы писали, как прошел четвертый выпуск самого загадочного шоу "Маска", а также какого персонажа сумели разоблачить.

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В зоне риска в одиннадцатом эфире "Танці з зірками" оказались две пары: Дмитрий Каднай и Алина Ли, а также Артур Логай и Анна Карелина.

Турнирная таблица в 11 эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Отметим, что в этом выпуске не было "танца за жизнь", который дает шанс паре еще пройти дальше. Поэтому по итогам зрительского и судейского голосования проект покинули Дмитрий Каднай и Алина Ли.

В то же время турнирную таблицу в четвертьфинальном эфире "Танці з зірками" возглавили Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук. Впереди, безусловно, будут ожесточенные выступления, ведь борьба за победу обостряется.

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Турнирная таблица в 11 эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что правила шоу таковы: жюри выставляют свои оценки участникам, к которым добавляются баллы от зрителей. Пары с наименьшим количеством баллов попадают в зону риска, где соревнуются за место.

Отметим, что в предыдущем выпуске пары танцевали со своими близкими людьми . Также все участники готовили по два номера и сдавали экзамен по бальному танцу. Для вокалистки KAZKA Саши Зарицкой и ее партнера Юрия Мешкова то воскресенье стало последним.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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