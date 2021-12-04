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Дмитрий Шевченко об отказе Златы Огневич в финале Холостячки: Я начал хотеть впервые в жизни открываться

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 11:32
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В финале реалити "Холостячка-2" Злата не смогла ответить взаимностью Диме, которого зрители считали фаворитом. Как же он пережил выбор девушки? Читайте ниже
Дмитрий Шевченко прокомментировал выбор Златы Огневич в финале "Холостячки-2".
Дмитрий Шевченко прокомментировал выбор Златы Огневич в финале "Холостячки-2". / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

38-летний бизнесмен со Львова мечтал строить будущее вместе со Златой Огневич. Ради нее он готов был пойти на немалые жертвы, в тому числе, переехать в Киев. Зрители неоднократно видели невероятную химию между артисткой и Димой. Вспомните только их последнее горячее свидание, в котором было слишком много страсти.

Однако, неожиданно для поклонников, в финале "Холостячки" Огневич выбрала отношения с Андреем Завгородним. Дмитрия Шевченко ранили последние слова Златы – он даже не сдержал слезы в кадре. Более того, с финальной церемонии он ушел, не сказав героини ни слова.

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После проекта Дима объяснил в Instagram свою закрытость на реалити, а также признался, что проект перевернул его жизнь с ног на голову.

По словам мужчины, он всю свою жизнь не хотел открываться в отношениях, но со Златой в нем что-то изменилось.

Для меня это был очень сложный путь. Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног на голову. Иногда казалось, что я проживаю самые лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то снова пошло не так, – поделился Дима с фолловерами.

Но, несмотря на выбор Златы, бизнесмен искренне верит, что встретит свою судьбу, с которой точно будет счастлив.

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Честно, в сейчас я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека, с которым влюбишься взаимно, тоже, оказывается, не просто. Но я точно знаю, что я встречу того человека, с которым буду по-настоящему счастлив! – написал он.

Поклонник поддержали Дмитрия и пожелали найти ему искреннюю и взаимную любовь:

  • Женщины постоянно выбирают не тех.
  • Ты очень хороший человек. Взаимной тебе любви.
  • Дима, иди на "Холостяка" – отбоя не будет. Злата сделала очень странный выбор.
  • Удачи, желаю встретить взаимную любовь.
Фото: скриншот instagram/dmitrij_sheff

Кстати, если вы вдруг не видели финальный выпуск "Холостячки", то мы вам предлагаем узнать самые интересные и пикантные моменты эпизода в нашем материале.

Раньше мы вам рассказывали о еще одной интересной новости – DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют в новогоднюю ночь в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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