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DZIDZIO признался в любви Жирафе и шлепнул Полякову: подробности третьего выпуска шоу Маска

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 23:59
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В эту субботу телеканал "Украина" показал третий эпизод самого загадочного шоу страны. Узнайте, как прошел выпуск и кто покинул проект
Как прошел третий выпуск шоу "Маска"
Как прошел третий выпуск шоу "Маска" / Фото: YouTube, instagram.com/maskaukrainetv

В новом эпизоде загадочного шоу "Маска" на одного звездного детектива было больше – ведущий Владимир Остапчук примерил на себя образ Шерлока Холмса. Хотя, Насте Каменских, Олегу Виннику, Оле Поляковой, DZIDZIO и Андрею Данилко он не помогал.

Напомним, что неделю назад на шоу "Маска" разоблачили Грифона, которым оказался известный украинский футболист.

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Открыло третий вечер "Маски" ми-ми-мишное Порося. Прозвучали версии, что это может быть Михаил Поплавский или же кто-то специально запутывает детективов шоу.

Порося в третьем выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Кажан иногда пугает звездных детективов своим переменчивым настроением. Тем не менее, насчет него были озвучены новые предположения – это может быть Фагот или Виталий Борисюк.

Кажан в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Феей, по мнению звездных экспертов гипершоу, могут быть Анна Ризатдинова, Лилия Подкопаева или даже Лилия Ребрик.

Фея в третьем выпуске гипершоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далее на шоу "Маска" состоялось традиционное первое голосование, в результате которого определился первый претендент на вылет – это была Фея.

Вторую часть выпуска открыл Робот, в костюме которого точно прячется женщина. Хотя у детективов "Маски" все еще нет однозначных предположений – кто это может быть. А может это Оля Цибульская?

Робот в новом выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Котик зарядил позитивом всех зрителей шоу "Маска" во время своего выступления. Это уже его второе появление на сцене гипершоу, а у детективов появились новые предположения – это может быть Дима Коляденко или Даниэль Салем.

Котик на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Жирафа, в которую так влюблен DZIDZIO зажгла эфир "Маски". Она исполнила песню The Hardkiss и Монатика – Кобра, из-за чего многие решили, что под маской Юлия Санина. Даже манера исполнения Жирафы очень похожа на Юлину.

Жирафа в третьем выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Второе голосование определила еще одного аутсайдера вечера – это был Котик. Вместе с Феей он пережил третьего голосование, в котором уже принимают участие только зрители "Маски".

Котик и Фея оказались под угрозой вылета в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Кто рассекретил себя в третьем выпуске гипершоу, мы рассказывали здесь.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в следующую субботу, 13 ноября, в 21:00, на телеканале "Украина".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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