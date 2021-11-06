DZIDZIO признался в любви Жирафе и шлепнул Полякову: подробности третьего выпуска шоу Маска

В новом эпизоде загадочного шоу "Маска" на одного звездного детектива было больше – ведущий Владимир Остапчук примерил на себя образ Шерлока Холмса. Хотя, Насте Каменских, Олегу Виннику, Оле Поляковой, DZIDZIO и Андрею Данилко он не помогал.
Напомним, что неделю назад на шоу "Маска" разоблачили Грифона, которым оказался известный украинский футболист.
Открыло третий вечер "Маски" ми-ми-мишное Порося. Прозвучали версии, что это может быть Михаил Поплавский или же кто-то специально запутывает детективов шоу.
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Кажан иногда пугает звездных детективов своим переменчивым настроением. Тем не менее, насчет него были озвучены новые предположения – это может быть Фагот или Виталий Борисюк.
Феей, по мнению звездных экспертов гипершоу, могут быть Анна Ризатдинова, Лилия Подкопаева или даже Лилия Ребрик.
Далее на шоу "Маска" состоялось традиционное первое голосование, в результате которого определился первый претендент на вылет – это была Фея.
Вторую часть выпуска открыл Робот, в костюме которого точно прячется женщина. Хотя у детективов "Маски" все еще нет однозначных предположений – кто это может быть. А может это Оля Цибульская?
Котик зарядил позитивом всех зрителей шоу "Маска" во время своего выступления. Это уже его второе появление на сцене гипершоу, а у детективов появились новые предположения – это может быть Дима Коляденко или Даниэль Салем.
Жирафа, в которую так влюблен DZIDZIO зажгла эфир "Маски". Она исполнила песню The Hardkiss и Монатика – Кобра, из-за чего многие решили, что под маской Юлия Санина. Даже манера исполнения Жирафы очень похожа на Юлину.
Второе голосование определила еще одного аутсайдера вечера – это был Котик. Вместе с Феей он пережил третьего голосование, в котором уже принимают участие только зрители "Маски".
Кто рассекретил себя в третьем выпуске гипершоу, мы рассказывали здесь.
Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в следующую субботу, 13 ноября, в 21:00, на телеканале "Украина".
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