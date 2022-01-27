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DZIDZIO станет конкурентом Остапчуку, попробовав себя в роли ведущего шоу "Игры талантов"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 13:20
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Уже в феврале телеканал "Украина" покажет премьеру развлекательного шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату The Game Of Talents
Певцу понравилось амплуа ведущего
Певцу понравилось амплуа ведущего / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами съемочного процесса ведущий проекта DZIDZIO откровенно рассказал, почему нервничал во время записи первого выпуска и с чем сравнивает новую работу.

Популярный певец, музыкант, продюсер и актер DZIDZIO признается – не мог даже мечтать о том, что когда-нибудь будет ведущим одного из самых больших телеканалов Украины. Поэтому первый съемочный день шоу "Игры талантов", куда придут также Кароль и Санина, стал для него настоящим вызовом.

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DZIDZIO – ведущий нового шоу
DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я довго вагався перед тим як погодитись на роль ведучого, адже знав, що мій страх обов’язково наздожене мене. Колись у школі був предмет читання і в якийсь день треба було читати на швидкість. А я міг робити все: переказувати, гарно розповідати вірші, а от швидко читати – ні. Проте якось зауважив, що мені вдається це робити швидше, якщо руками підперти щоки, щоправда, на іспиті це не допомогло – поставили мені 3 бали. А тут взагалі такого не зробиш,

– рассказал DZIDZIO журналистам канала "Украина".

Именно это вызвало у артиста самый большой страх, ведь впервые в жизни ему пришлось читать с суфлера. Но ведущий признается – тяжело было в первые несколько минут, а дальше – все пошло как по маслу.

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DZIDZIO на съемках шоу "Игры талантов"
DZIDZIO на съемках шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я зрозумів одне – немає нічого складного, головне – спробувати! Робіть собі виклики! Я дуже переживав, навіть свята пропустив – читав текст, вчив, але переборов свій страх! Скажу навіть, що починаю відчувати смак від цього: "Вова Остапчук, як я остаточно зрозумію, що то моє – бережися! Головне – не починай співати, бо як тобі сподобається…,

– смеясь, прокомментировал ведущий шоу "Игры талантов" DZIDZIO.

Напомним, развлекательный проект по формату The Game Of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

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Смотрите премьеру масштабного шоу "Игры талантов" в феврале на телеканале "Украина".

Также сейчас обсуждают ситуацию со скандалами Нацотора на "Евровидение".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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