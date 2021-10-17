Экс-участник Холостячки-2 после вылета из шоу: "Не все должны быть хорошими"

Злата Огневич и Александр Борзенко нашли общий язык с первой встречи на проекте, однако спустя несколько выпусков героиня "Холостячки-2" поняла, что будущего у нее с патрульным не может быть.
Я вижу твою страсть к работе, я никогда бы не попросила тебя ею пожертвовать ради меня. Поэтому я тебя отпускаю, – сказала Злата Александру на Церемонии роз.
Накануне Александр Борзенко опубликовал у себя в Instastories селфи и написал следующее:
Не все должны быть хорошими, кто-то должен быть собой.
Хотел ли таким образом Александр прокомментировать свое отношение к поражению и свой уход из шоу? Вполне вероятно. Тем более, что в реалити многие участники часто обвиняют друг друга в неискренности и фальши.
К слову, ранее Злата Огневич узнала, что один из претендентов на ее сердце и победу в проекте, официально состоит в браке. Более того, у мужчины был секс во время шоу.
Об этом зрителям расскажут в новом выпуске "Холостячки-2" на следующей неделе.
А пока предлагаем посмотреть, как проходит финальная подготовка ко второму сезону гипершоу "Маска", который стартует на телеканале "Украина" уже 23 октября.
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