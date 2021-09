Экстрасенс назвал победителя грандиозного шоу Співають всі!

Судья популярного шоу "Співають всі!", поющий экстрасенс Максим Гордеев рассказал, кому карты прогнозируют победу в проекте и выигрыш в размере полмиллиона гривен

Максим Гордеев назвал победителя грандиозного шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Украина"

Пять выпусков масштабного талант-шоу "Співають всі!" уже позади, и через несколько недель мы узнаем, кто станет триумфатором проекта.

Но поющий экстрасенс Максим Гордеев решил заглянуть в будущее и с помощью своих карт попытался предсказать, кто выиграет в шоу.

Первая выпавшая карта – умеренность. То есть это будет человек, который балансирует между взрослостью и детскостью и сможет понравиться всем. Вторая – карта смерти. Она символизирует то, что человек не просто разорвет нас всех, а будет совершенно новым, свежим. Вероятность того, что он уже популярен в каких-то кругах – крайне мала, – рассказал звездный эксперт.

Кто станет победителем шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

А вот третья выпавшая карта – справедливость. По словам экстрасенса, она говорит о том, что этот человек действительно заслуживает победы, а проект "Співають всі!" даст ему мощный старт в карьере и кардинально поменяет жизнь.

Но что же говорят карты о половой принадлежности победителя?

Скорее всего, это будет молодой человек. В нем есть и мужская, и женская энергетика, но она очень сильная, в каком-то смысле даже агрессивная. Поэтому на 60-70 процентов могу сказать, что это мужчина. Ну или женщина с очень сильным характером, – считает Максим Гордеев.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них – Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это шоу.

Смотрите новый выпуск проекта "Співають всі!" в эту субботу в 21:00 на телеканале "Украина". Все эпизоды шоу также доступны эксклюзивно на OLL.TV!

