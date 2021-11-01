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"Еще их тут не хватало!": реакция зрителей на номер Заливако и Богдан на Танцях з зірками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 ноября, 10:30
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Вчера вечером на шоу внезапно появились участники романтического реалити, которые показали свой первый танец на паркете. В Сети пару назвали "деревянной"...
Анну Богдан и Михаила Заливако раскритиковали за танец на шоу "Танці з зірками"
Анну Богдан и Михаила Заливако раскритиковали за танец на шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/hannastorozhuk

Многих зрителей проекта возмутило, что Богдан и Заливако пришли на танцы. Судя по комментариям в соцсетях, публика хочет увидеть на "Танцях з зірками" других звезд, а реакция на вальс влюбленных – либо неоднозначная, либо негативная.

Анна Богдан и Михаил Заливако готовились к танцу всего три дня. Они признались, что очень хотели бы принять участие в новом сезона.

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А мы с нетерпением ждем новый выпуск гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", чтобы узнать, кто же прячется в потрясающих костюмах второго сезона.

На паркет Анна Богдан вышла в белоснежном платье со спущенными рукавами и кружевом. Бизнесмен Михаил Заливако надел классический фрак.

Смотрите первый танец Богдан и Заливако:

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Реакция Сети

Многие зрители вообще не поняли, почему пара из "Холостяка" появилась на танцах. Кто-то довольно резко высказывался об Анне, отмечая, что она вообще не умеет двигаться, а еще пользователи Сети уверены, что Богдан и Заливако пришли на эфир ради пиара.

  • "Очень слабо. Она невероятно безэмоциональная. Давайте лучше Зайку. Богдан красивая. Но ни о чем. Нет в ней чувственности".

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Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Еще их только тут не хватало"
  • "Как девушка может быть такой деревянной?"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Танец вообще ни о чем! Пара поворотов и все. Уже не знают, в какой бы проект еще засунуться"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Что известно о Михаиле Заливако и Анне Богдан

Главный герой проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако и победительница шоу 29-летняя Анна Богдан таки остались вместе после шоу. Они сразу же съехались и стали жить вместе.

Анна Богдан и Михаил Заливако
Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото: пресс-служба, instagram.com/kanyeeebear

Кстати, в финале "Холостяка" перед Михаилом стоял выбор – между Анной Богдан и Юлей Зайкой, которую вернули на проект после того, как она ушла в девятом выпуске. 31-летний бизнесмен в итоге выбрал Анну, признавшись ей в любви.

В Сети многие зрители остались недовольны финалом "Холостяка-11" и сложившейся парой – Михаилом и Анной. Но оба до сих пор доказывают искренность своей любови и часто вместе появляются на всевозможных телешоу.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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