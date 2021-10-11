Это кошмар: зрители шокированы вылетом Lida Lee из Танців з зірками и требуют ее вернуть

В шестом эфире проект должны были покинуть две пары. Но вылетели из танцев только Лида Ли и ее партнер Алексей Базэла. В Сети бушуют споры и негодование

Лида Ли и Алексей Базэла покинули "Танці з зірками" в шестом выпуске / Фото: instagram.com/lidalee_official

Многие зрители возмущены итогом вчерашнего эфира танцев, который был посвящен кумирам участников. Во время оглашения результатов определились аутсайдеры шестого эфира – Лида Ли и Алексей Базэла, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Сегодня в соцсетях поклонники требуют вернуть Lida Lee на паркет с хэштегом #ВернитеЛидувТанцы, а также делятся своим мнением о том, кто должен был уйти из "Танців з зірками".

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Любопытно, что зрители невзлюбили Евгению Власову и Джамалу, и уже который эфир желают им уйти из проекта.

"Это ужас. Кошмар и несправедливость. Власова и Джамала остались, а Лида и Алексей, которые были в сто раз лучше, ушли..."

"Шок! Не так все должно было произойти"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

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"Это прикол? Лида была одна из самых сильных! Как она могла уйти, при том, что остались Власова и Джамала, они же намного слабее нее!"

instagram.com/tanci1plus1

"Шок..."

"Какого...? Они третьи в таблице... Они должны были быть в финале, это просто нечестно"

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Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

"Несправедливо! Слив. Лида была одной из самых сильных участников, жалко, что получилось все так"

"Шок"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Сама Lida Lee пока что лишь поблагодарила своих поклонников и зрителей за поддержку. Вернутся ли они с Алексеем на паркет – узнаем позже.

Этот сезон танцевального проекта можно назвать скандальным из-за выходок MELOVIN'а, ссоры Евгении Власовой и ее партнера, хейте номера Джамалы и многого другого.

А в пятом выпуске Илона Гвоздева, которую пригласили стать звездной судьей шоу на один вечер, раскритиковала партнершу Меловина, за что потом на нее обрушились возмущения зрителей и поклонников певца в соцсетях.

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