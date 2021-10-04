Фагот прокомментировал свой вылет из шоу Танці з зірками: Сбросил 12 лишних кг

Лидер ТНМК продержался на проекте пять эфиров. Вчера ему не хватило голосов зрителей, чтобы остаться в танцах

Фагот прокомментировал свой вылет из шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/fahot

В Сети по-разному отреагировали на то, что Фагот и Катерина Тришина ушли из "танцев". Некоторые зрители считают, что вместо пары должны были уйти Евгения Власова, Джамала и Меловин.

Фагот прокомментировал вчерашнее поражение на своей странице в Instagram. Он поблагодарил своих соперников, коллег и поклонников, которые поддерживали его и Катерину все пять выпусков. Артист также признался, что за время репетиций ему удалось похудеть.

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Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, изучены новые пять танцев и сброшены двенадцать лишних килограммов чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю, – написал Фагот.

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В комментариях к посту Фагота поддержали подписчики. Высказался и партнер Джамалы – Антон Нестерко. Он написал:

"В нашем пионерском лагере ты был старшим! Но не по возрасту, а старшим по званию! Что пусть будет известно всем! Сильнейший!"

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Скриншот: instagram.com/fahot

"Эх, ваша пара была настоящий огонь. Так рано покинули проект, хотелось продолжения танцевального банкета от Фагота и Катерины"

Скриншот: instagram.com/fahot

"Жаль, что так рано покинули паркет и не станцевали хип-хоп. Но хорошо, что больше не придется так волноваться за вас!"