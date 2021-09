Финалистка шоу Співають всі! в четвертом эфире довела звездное жюри до слез

Четвертый эфир грандиозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" поразил зрителей своей чувственностью. Участники покоряли искренностью, трогательными признаниями и невероятными голосами. Смотрите, кто стал следующими финалистами проекта

Финалистка шоу «Співають всі!» довела звездное жюри до слез / Фото: телеканал "Украина"

Наталья Слаква из Днепра – уже знаменитость, но пока среди простых людей. Она поет и играет на гитаре в электричках и трамваях уже 20 лет. Сначала, говорит участница, это был способ выжить, когда в непростые 90-е ее маме не платили зарплату.

Я взяла гитару, которую папа подарил мне на день рождения, и зашла в вагон. Сначала дрожала, как осиновый листик, но со временем все это стало абсолютно своим, – призналась Наталья Слаква в эфире шоу "Співають всі!" – Если бы у меня забрали голос и гитару, я, наверное, просто бы зачахла. Жить не могу без этих людей и их взглядов. Это невероятные эмоции и адреналин.

Наталья Слаква на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Участница покорила самое масштабное в стране жюри проникновенным исполнением песни "Роман" дуэта НЕАНГЕЛЫ. Многие даже прослезились.

Судьи отметили, что Наталья действительно человек из народа, который вышел на большую сцену и, как сказал Дядя Жора, "порвал всех". Участница набрала максимальное количество голосов и с результатом 100 баллов прошла в финал проекта.

А за второе место пришлось побороться подростковому бэнду "7teens" из Ивано-Франковска и Евгению Пруднику из Киева, который свое выступление посвятил любимой жене.

"7teens" на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Но именно талантливым тинейджерам, которые по-настоящему раскачали жюри талант-шоу, удалось вырвать вторую путевку в финал грандиозного проекта канала "Украина".

Мы очень переживали, зная, насколько крутое это телешоу и какой сильной будет конкуренция. Надеялись дойти до батла, но не думали, что попадем в финал. Больше всего хотели, чтобы встала Юлия Санина, ведь мы исполняли песню "Кобра" группы THE HARDKISS и MONATIK. Юля выступала непосредственно перед нашим выходом на сцену и настолько нас зарядила, что все переживания просто исчезли, – рассказали участники "7teens Band".

Но смогут ли Наталья и подростковый бэнд поразить судей во второй раз уже в финале проекта? Скоро узнаем!

Напомним, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Победитель нового проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

