Григорий Чапкис вернулся на Танці з зірками. Легендарного хореографа оживили на паркете

Судья танцевального проекта умер 13 июня в возрасте 91 года. Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве 18 июня

Григорий Чапкис вернулся на "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

На паркет в третьем выпуске шоу "Танці з зірками" вышли пары разных возрастов. По задумке постановщиков, это показывает, что танцевать можно и в детстве, и в более взрослом возрасте.

Удивлять в новом сезоне будет и гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".Сейчас создатели проекта работают над новыми выпусками, а ранее мы показывали одного из персонажей шоу.

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В конце номера в зале появились участники этого сезона "Танців з зірками", которые вместе с другими танцорами приветствовали маэстро.

Григория Николаевича "оживили" в виде голографического изображения. Он прошелся по паркету под аплодисменты зала.

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Известный украинский хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Ему был 91 год. Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после COVID-19. В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого Чапкиса несколько раз госпитализировали.

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За более чем 25 лет работы в танцевальном ансамбле Вирского Григорий Чапкис участвовал почти во всех постановках и принял участие в 70 гастролях. Так он познакомился со знаменитыми историческими личностями, как, например, Фидель Кастро, Сальвадор Дали и Мао Цзэдун.

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