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Холостячка-2: кто покинул шоу в девятом выпуске

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
13 ноября, 00:17
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В девятом выпуске романтического реалити "Холостячка-2" прошла одна из самых напряженных церемоний роз. Узнайте, кто из мужчин не получил заветную бутоньерку
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 9 выпуске шоу
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 9 выпуске шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В новом выпуске Злата Огневич побывала у каждого из мужчин в гостях и еще ближе узнала каждого из них. Последним в очереди был Дмитрий Шевченко. С ним Злата отправилась во Львове, где мужчина живет уже несколько лет.

Первая часть свидания была просто волшебной: Дмитрий встретил Злату на ретро-автомобиле, они устроили автопрогулку по городу, а затем мужчина провел Холостячке мастер-класс по боксу.

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Но вторая часть их рандеву оказалась не настолько радостной. У Дмитрия резко ухудшилось настроение. Злата это почувствовала почти сразу и ей тоже стало некомфортно.

Фото: скриншот

На все вопросы Златы о том, по какой причине Дмитрий стал таким грустным, мужчина отказался давать какие-либо внятные ответы.

Позже, во время церемонии роз Дима заявил, что ему было неприятно осознавать тот факт, что до него Злата уже побывала в гостях у троих мужчин – Андрея Задворного, Максима Тарапаты и Андрея Хветкевича.

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На этой неделе ты показал мне, что можешь говорить одно, а делать совсем другое, – сказала Злате Диме.

Фото: скриншот

Злата имела в виду, что когда-то Дмитрий заявила – главное для него – это доверие, но в данном случае не проявил его по отношению к Злате и не сразу рассказал, почему во время их свидания у него испортилось настроение.

После личного разговора ситуация наладилась – Злата заявила, что не станет так легко отпускать Дмитрия, ведь у нее к нему уже начали зарождаться глубокие чувства.

Огневич вручила мужчине бутоньерку после личной беседы и они вернулись в зал к остальным участникам.

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Таким образом, в девятом выпуске шоу "Холостячка-2" никто не покинул проект. За сердце Златы продолжили бороться Макс Тарапата, Андрей Хветкевич, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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