Холостячка-2 со Златой Огневич: все, что нужно знать о новом сезоне шоу

Совсем скоро стартует второй сезон романтического шоу "Холостячка". Преемницей актрисы Ксении Мишиной стала певица Злата Огневич. Узнайте, что уже известно о проекте на данный момент

Злата Огневич - главная героиня реалити "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Финалист "Холостячки" Александр Эллерт и Ксения Мишина недавно расстались. Тем не менее Эллерт продолжает добиваться внимания Ксении, присылая ей цветы. Будем ждать, пока у пары все наладится или, по крайней мере, они официально заявят, что же между ними происходит. А пока рассказываем вам все, что известно о втором сезоне шоу "Холостячка".

И не забудьте также, что скоро на телеканале "Украина" выйдет грандиозное гипершоу "Маска". Недавно, кстати, был представлен самый дорогой персонаж за два сезона шоу.

"Холостячка-2" – Злата Огневич

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Злате Огневич 35 лет, она украинская певица и композитор. Будущая звезда сцены родилась в городе Мурманск, но выросла в Крыму, переехала с родителями, когда ей было пять лет.

Злата окончила музыкальном училище им. Р .М. Глиэра. Кроме обучения будущая певица работала в Заслуженном академического ансамбле песни и танца ВСУ, а также была солисткой группы La Festa, которая исполняла latin pop и funk.

Настоящее имя певицы – Инна Бордюг, а Злата Огневич – псевдоним. В 2013 году певица представила Украину на "Евровидении", заняв третье место на конкурсе.

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Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Впечатления Златы от первой вечеринки

По словам певицы, она очень переживала перед первой вечеринкой, но участники превзошли все ее ожидания.

Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! – поделилась впечатлениями от Первой вечеринки Злата Огневич.

За сердце Златы пришли побороться мужчины разных профессий, но их объединяет одно – желание завоевать симпатию певицы. Злата призналась, что покорить ее можно романтикой и драйвом. Ее привлекают уверенные, с хорошим чувством юмора мужчины, которые не боятся своих эмоций.

Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник и Злата Огневич / Фото: пресс-служба

Участники проекта

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Пока что об участниках проекта известно не много. Создатели шоу рассекретили лишь некоторых, а полный список мы увидим уже после первого выпуска.

Известно, что среди претендентов на любовь главной героини – стоматолог-хирург и официант из Черновцов, который переехал в Лондон и открыл там ресторан.

Я ценю в мужчинах чувство юмора, наличие интеллекта. Он обязательно должен любить своих родителей, это о многом говорит. А еще – путешествия и саму жизнь. Хотелось бы, чтобы мой мужчина также вел активный способ жизни, – говорит Злата.

Также появились первые фото участников "Холостячки-2". За сердце Златы будет бороться, как мы упомянули выше, стоматолог-романтик Роман Васильев. Мужчине 33 года, он родом из Николаева. Несколько лет назад переехал в столицу, чтобы продолжать здесь строить свою жизнь и добиваться карьерных успехов. Мужчина занимается хирургической стоматологией и обожает свою профессию.

Участник "Холостячки-2" Роман Васильев / Фото: пресс-служба СТБ

Перед "Холостячкой" Роман появился, как принц из сказки – на белом коне и с букетом цветов.

Роман Васильев из "Холостяки-2" / Фото: пресс-служба СТБ

Одним из соперников Романа станет Андрей Хветкевич – рекордсмен США по фридайвингу. Андрею 37 лет. Он – бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея – нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров.

Участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич / Фото: пресс-служба СТБ

А вот и ресторатор из Лондона. Знакомьтесь, Винченцо Дулепа. Мужчине 31 год, он родом из Черновцов. Ранее работал официантом. Четыре года назад Дулепа решил в корне изменить свою жизнь и переехал из Украины в Великобританию.

В Лондоне он брался за любую работу – трудился на стройке, был баристой и официантом. Пока не решили с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни. Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне.

Винченцо Дулепа, участник реалити "Холостячка-2" / Фото: пресс-служба СТБ

Еще одним участником реалити стал профессиональный каскадер Павел Богда. Ему 30 лет, родом из Днепра. Мужчина дублировал героев в таких проектах, как "Крепостная", "Безславні кріпаки", "Червоний", "Shadow of War 2" (Warner Bros.), "Division 2" (Ubisoft) и другие. Уже дважды Павел снимался в Болливуде, в Индии.

Злата Огневич и участник "Холостяки-2" Павел Богда / Фото: пресс-служба СТБ

Имена всех остальных участников пока держатся в секрете. Первый эпизод реалити выйдет 17 сентября.