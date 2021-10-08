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Холостячка-2: в четвертом выпуске сразу два участника покинули шоу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 октября, 23:56
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В новом выпуске шоу "Холостячка-2" Злата Огневич отправила домой сразу двоих мужчин. Один ушел из проекта в середине выпуска, а второй – на церемонии роз
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в четвертом выпуске
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в четвертом выпуске / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В четвертом выпуске проекта "Холостячка" Злата Огневич, которая рассказала о смерти брата, попрощалась с Богданом Коломейко и Васко Младеновым.

Фото: СТБ

Почему шоу покинул Богдан Коломейко?

В начале четвертого выпуска Злата пригласила Богдана на индивидуальное свидание - пара должна была кататься на гидроэлектрофойле (доска для серфинга с моторчиком).

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Но что-то пошло не так – Макс Тарапата решил воспользоваться своим правом, которое ему в прошлом выпуске дала Злата – участник мог присоединиться к любому сопернику на индивидуальном свидании. Это Макс и сделал, отправившись на водные приключения вместе с Богданом.

Скриншот: видео

И что в итоге? Макс больше Богдана уделял времени Злате, заботился о ней и был очень внимательным. А Богдан тем временем пытался выглядеть "крутым" в глазах Златы и быстро научиться кататься на доске. В общем, доска, по всей видимости, интересовала его больше Холостячки.

Когда Злата, Макс и Богдан после катания сидели втроем и общались, Богдан снова показал себя не с лучшей стороны – он начал наговаривать на других участников, обвиняя их в лицемерии.

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В общем, розу получил Макс, а Богдан со свидания отправился домой.

Почему Васко Младенов покинул проект?

В отличие от Богдана, к Васко у Златы были теплые чувства, но не романтические, а дружеские. На церемонии роз Злата призналась Васко, что не видит его в качестве своего будущего избранника.

Ты очень позитивный и милый, очень творческий, но наши отношения были более дружескими, чем романтическими, – объяснила Злата.

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Скриншот: видео

На проекте "Холостячка-2" осталось 10 участников.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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