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"Игры талантов" на телеканале "Украина": ведущим нового шоу стал знаменитый певец

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
30 декабря, 14:30
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Телеканал "Украина" работает над новым развлекательным шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату The Game Of Talents
DZIDZIO стал ведущем нового шоу телеканала "Украина"
DZIDZIO стал ведущем нового шоу телеканала "Украина" / Фото: пресс-служба

Премьера масштабного проекта "Игры талантов" состоится уже в феврале, а ведущим игрового шоу стал мегапопулярный DZIDZIO.

Стати ведучим шоу "Ігри талантів" – це новий досвід для мене. Це непросто бути в такій ролі, але я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаве не тільки для глядачів та учасників, але й для мене в першу чергу, – поделился популярный артист, ведущий развлекательного проекта "Игры талантов" DZIDZIO.

Участниками игрового шоу канала "Украина" станут обычные украинцы, которые испытают свою удачу и попытаются угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках. Успешно пройдя три раунда, счастливчики получат главный приз – 150 тысяч гривен! А помогут им в этом самые популярные звезды украинского шоу-бизнеса и DZIDZIO.

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Інтуїція – це мій головний інструмент, і я їй дуже довіряю. З кожним разом я стараюсь відшліфовувати майстерність, як нею користуватись. Тож це неабияк знадобиться мені в новому шоу, – отметил DZIDZIO.

Уже совсем скоро на телеканале "Украина" стартует новое супершоу
Уже совсем скоро на телеканале "Украина" стартует новое супершоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Развлекательный проект по формату The Game Of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите премьеру масштабного шоу "Игры талантов" в феврале на телеканале "Украина".

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Ранее мы писали, что стартовал кастинг второго сезона "Співають всі!".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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