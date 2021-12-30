"Игры талантов" на телеканале "Украина": ведущим нового шоу стал знаменитый певец

Телеканал "Украина" работает над новым развлекательным шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату The Game Of Talents

DZIDZIO стал ведущем нового шоу телеканала "Украина" / Фото: пресс-служба

Премьера масштабного проекта "Игры талантов" состоится уже в феврале, а ведущим игрового шоу стал мегапопулярный DZIDZIO.

Стати ведучим шоу "Ігри талантів" – це новий досвід для мене. Це непросто бути в такій ролі, але я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаве не тільки для глядачів та учасників, але й для мене в першу чергу, – поделился популярный артист, ведущий развлекательного проекта "Игры талантов" DZIDZIO.

Участниками игрового шоу канала "Украина" станут обычные украинцы, которые испытают свою удачу и попытаются угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках. Успешно пройдя три раунда, счастливчики получат главный приз – 150 тысяч гривен! А помогут им в этом самые популярные звезды украинского шоу-бизнеса и DZIDZIO.

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Інтуїція – це мій головний інструмент, і я їй дуже довіряю. З кожним разом я стараюсь відшліфовувати майстерність, як нею користуватись. Тож це неабияк знадобиться мені в новому шоу, – отметил DZIDZIO.

Уже совсем скоро на телеканале "Украина" стартует новое супершоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Развлекательный проект по формату The Game Of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите премьеру масштабного шоу "Игры талантов" в феврале на телеканале "Украина".

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