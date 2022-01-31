"Игры талантов": названа дата премьеры нового масштабного шоу

Телезрители познакомятся с более чем сотней удивительных участников и попытаются угадать, какими оригинальными талантами они обладают. О дате премьеры читайте далее

Денежный приз шоу составляет 150 тысяч гривен / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Многие наши читатели задавались вопросом, когда премьера шоу "Игры талантов". И сегодня у нас есть, чем порадовать всех, кто ждет новинку.

Дата премьеры "Игры талантов"

Создатели сообщают, что грандиозное шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату Game of Talents стартует в эфире телеканала "Украина" уже 26 февраля в 21:00.

Реклама

Названа дата премьеры шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новом игровом шоу канала "Украина" за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен сразятся простые украинцы, помогать которым будут звезды шоу-бизнеса. Им нужно угадать скрытые таланты 11 человек, но сделать это будет непросто. Участники мастерски скроют свои уникальные способности, поэтому игрокам придется применить логику и интуицию, чтобы правильно распознать эти таланты.

Шоу "Игры талантов" станет одним из самых масштабных шоу современного телевидения. Для участия в нашем проекте мы искали уникальные таланты по всему миру. И если привезти их в Украину – это обычное рабочее дело, то довезти их реквизит, среди которого ножи, сабли, скорпионы – это стало настоящим вызовом для команды проекта,

– комментирует директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Реклама

В новом амплуа зрители канала "Украина" увидят любимца публики –мегапопулярного DZIDZIO. Как певец он выходил на сцену сотни раз, а вот в роли ведущего пробует себя впервые, так что артист признается, что очень волнуется.

DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Коли я перший раз вийшов на сцену, навіть не знав, як поводитись. Я ж ніколи не був ведучим і, чесно кажучи, навіть не мріяв! Тому я дуже щасливий, що мені випала така нагода, – отмечает DZIDZIO. – "Ігри талантів" – просто неймовірне шоу, я як мала дитина переживаю і вболіваю за наших гравців. У кожного з них є мрія, заради здійснення якої вони й прийшли до нас. Наперед я трішки знаю, якими талантами володіють учасники, тому намагаюсь давати підказки і допомагати відгадувати.

Над зрелищными номерами проекта работают сразу четыре режиссера – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик, которые готовят для зрителей невероятно яркие постановки. Для каждого из более 130 талантливых участников они создали удивительные номера, которые наилучшим образом раскроют их умения.

Реклама

Новое шоу покорит технологической сценой, которую не один месяц проектировали специалисты, а некоторые технические элементы специально привезли из-за границы. А вот что ждет зрителей на этой сцене – пока оставлю в секрете. Все можно будет увидеть своими глазами вскоре. Скажу честно: некоторые номера – это самое настоящее колдовство, которое перенесет каждого в невероятный мир. Вам будет трудно поверить, что это происходит на самом деле,

– интригует Мария Коростелева.

Вскоре шоу стартует на ТВ / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Коротко про "Игры талантов"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, на шоу придут Тина Кароль и Юлия Санина.