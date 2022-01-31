Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Умер Куравлев

Суицид Мисс США

Эктор о сексе

Саниной плохо

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

"Игры талантов": названа дата премьеры нового масштабного шоу

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 15:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телезрители познакомятся с более чем сотней удивительных участников и попытаются угадать, какими оригинальными талантами они обладают. О дате премьеры читайте далее
Денежный приз шоу составляет 150 тысяч гривен
Денежный приз шоу составляет 150 тысяч гривен / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Многие наши читатели задавались вопросом, когда премьера шоу "Игры талантов". И сегодня у нас есть, чем порадовать всех, кто ждет новинку.

Дата премьеры "Игры талантов"

Создатели сообщают, что грандиозное шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату Game of Talents стартует в эфире телеканала "Украина" уже 26 февраля в 21:00.

Реклама

Названа дата премьеры шоу
Названа дата премьеры шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новом игровом шоу канала "Украина" за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен сразятся простые украинцы, помогать которым будут звезды шоу-бизнеса. Им нужно угадать скрытые таланты 11 человек, но сделать это будет непросто. Участники мастерски скроют свои уникальные способности, поэтому игрокам придется применить логику и интуицию, чтобы правильно распознать эти таланты.

Шоу "Игры талантов" станет одним из самых масштабных шоу современного телевидения. Для участия в нашем проекте мы искали уникальные таланты по всему миру. И если привезти их в Украину – это обычное рабочее дело, то довезти их реквизит, среди которого ножи, сабли, скорпионы – это стало настоящим вызовом для команды проекта,

– комментирует директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Реклама

В новом амплуа зрители канала "Украина" увидят любимца публики –мегапопулярного DZIDZIO. Как певец он выходил на сцену сотни раз, а вот в роли ведущего пробует себя впервые, так что артист признается, что очень волнуется.

DZIDZIO – ведущий нового шоу
DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Коли я перший раз вийшов на сцену, навіть не знав, як поводитись. Я ж ніколи не був ведучим і, чесно кажучи, навіть не мріяв! Тому я дуже щасливий, що мені випала така нагода, – отмечает DZIDZIO. – "Ігри талантів" – просто неймовірне шоу, я як мала дитина переживаю і вболіваю за наших гравців. У кожного з них є мрія, заради здійснення якої вони й прийшли до нас. Наперед я трішки знаю, якими талантами володіють учасники, тому намагаюсь давати підказки і допомагати відгадувати.

Над зрелищными номерами проекта работают сразу четыре режиссераГерман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик, которые готовят для зрителей невероятно яркие постановки. Для каждого из более 130 талантливых участников они создали удивительные номера, которые наилучшим образом раскроют их умения.

Реклама

Новое шоу покорит технологической сценой, которую не один месяц проектировали специалисты, а некоторые технические элементы специально привезли из-за границы. А вот что ждет зрителей на этой сцене – пока оставлю в секрете. Все можно будет увидеть своими глазами вскоре. Скажу честно: некоторые номера – это самое настоящее колдовство, которое перенесет каждого в невероятный мир. Вам будет трудно поверить, что это происходит на самом деле,

– интригует Мария Коростелева.

Вскоре шоу стартует на ТВ
Вскоре шоу стартует на ТВ / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Коротко про "Игры талантов"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, на шоу придут Тина Кароль и Юлия Санина.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Цитата на segodnya.ua
Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять