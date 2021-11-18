Игры талантов – новое масштабное шоу на канале Украина

Развлекательный проект по формату The Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году. Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.
Канал "Украина" продолжает целенаправленно расширять форматы шоу. Сейчас мы беремся за адаптацию еще одного нового зрелищного проекта. Формат The Game of Talents завораживает удивительным сочетанием азарта, мечты, талантов, невероятной масштабностью и красочностью постановок, – комментирует директор телеканала Виктория Корогод.
Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев.
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Уверена, в 2022 году он станет еще одним большим телевизионным событием от канала "Украина", – говорит Виктория.
Игра проходит в три раунда. За верно отгаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого возрастает с каждым раундом. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.
Украинская адаптация будет насчитывать 12 эпизодов. Больше подробностей о новом грандиозном телепроекте канал "Украина" раскроет позже.
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