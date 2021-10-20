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Как Андрей Данилко угадывал звезд на шоу Маска: артист рассказал о своей тактике

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
20 октября, 20:02
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Кроме этого Данилко прокомментировал, были ли конфликты между судьями гипершоу телеканала "Украина" во время съемок долгожданного второго сезона проекта
Андрей Данилко, судья гипершоу "Маска"
Андрей Данилко, судья гипершоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Андрей Данилко также рассказал, почему считает, что ему участвовать в проекте сложнее, чем его коллегам-детективам Оле Поляковой, NK | Насте Каменских, Олегу Виннику и DZIDZIO.

По словам Андрея Данилко, за каждым детективом гипершоу "Маска" уже закрепилась некая роль и каждый вправе иметь свое мнение касательно звезды под маской. Поэтому речи о каком-либо конфликте между ними и быть не может.

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Ты же говоришь сам за себя, как думаешь. Можешь с кем-то соглашаться, с кем-то нет. У каждого выработалась некая роль: у Олега (Винника, ред.) – одна, у Миши (Михаил Хома, DZIDZIO, ред.) – другая, Настя (NK | Настя Каменских, ред.) – девочка-девочка, Оля (Полякова, ред.) – вулкан. Как мне кажется, я не так хорошо все делаю. Тут я себя всегда чувствую неуверенно, потому что мне кажется, что я вообще никого не могу угадать. Единственный, кого я мог сразу угадать, это Пономарев (Александр Пономарев, участник первого сезона гипершоу "Маска", который скрывался в образе Льва, ред.)" – рассказал Андрей Данилко на съемочной площадке канала "Украина".

Лев на шоу "Маска"
Лев на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Хоть сам артист достаточно скромно оценивает свои детективные способности, именно его зрители считают самым взвешенным и проницательным в этой пятерке. Поклонники проекта не раз отмечали логические умозаключения, благодаря которым Данилко удавалось отгадывать звезд в удивительных костюмах.

Вообще мы с логикой как-то дружим с детства. Помню себя в садике, мне казалось, что я старше всех. Но в чем разница между мной и моими коллегами-детективами? Я же как Андрей не выступаю на сцене, я этого стесняюсь, поэтому, наверное, и был придуман персонаж, которого я играл. Если бы это делала Сердючка, наверное, было бы иначе. Они в своих привычных образах и, мне кажется, ребятам легче", – отметил звездный детектив гипершоу "Маска".

Напомним, Андрей Данилко вместе с Олей Поляковой, NK | Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками в масштабном проекте канала "Украина".

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Смотрите первый выпуск второго сезона шоу "Маска" уже в эту субботу, 23 октября, на телеканале "Украина".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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