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Как ей удалось всех обмануть: Вера Брежнева раскрыла секреты участия в Маске (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
26 декабря, 09:59
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В финале шоу "Маска" рассекретили VIP-персонажа Винову Кралю, которой оказалась певица и экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева
Как Вера Брежнева обманула детективов "Маски"
Как Вера Брежнева обманула детективов "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Винова Краля с момента своего появления на сцене "Маски" в 10 выпуске запутала звездных детективов не только подсказками, но и внешним видом. А самым шокирующим было ее исполнение известного хита Витаса.

Оля Полякова увидела в Виновной Крале худощавого мужчину. По ее словам, под маской могли быть MELOVIN, Дмитрий Гордон, Артем Пивоваров или же травести-дива Монро.

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Но все оказалось очень неожиданным – это была Вера Брежнева! Смотрите момент снятия маски Виновой Крали:

Каким же образом Вере удалось так запутать звездных детективов второго сезона "Маски"? Певица призналась за кулисами финала, что ей пришлось поработать не только над своим вокалом, но и над движениями.

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Когда мне предложили этот проект и когда я согласилась, конечно же, мне больше всего хотелось так запутать детективов, чтобы они не разгадали меня... Я работала не только над тем, чтобы вокально или костюмом запутать, но даже пластикой тела, – поделилась Вера Брежнева.

Вера Брежнева рассказала об участии в финале "Маски"
Вера Брежнева рассказала об участии в финале "Маски" / Фото: YouTube

Передвигаться по сцене в костюме Виновой Крали певице было сложно. Во-первых, из-за обуви на высокой платформе, во-вторых, из-за маски, которая очень плотно сидела на лице.

Моя маска упиралась мне в щеки и нос, я практически не могла даже нормально открыть рот. Но самое главное для меня – что я видела в прорези что-то, это меня успокаивало. Когда я ожидала свой выход на сцену, я просто стояла и покойно, медленно дышала, – добавила Брежнева.

Не пропустите 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина" масштабное праздничное шоу "Новорічна Маска".

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А также узнайте, кто стал победителем второго сезона.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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