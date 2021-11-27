Как прошел 11 выпуск Холостячки, в котором участники знакомились с родителями Златы Огневич

Уже известно, кто покинул шоу "Холостячка-2" в 11 выпуске, и это стало шоком для многих поклонников проекта. Отметим, что мнение родных Златы Огневич никаким образом не повлияло на ее выбор на церемонии роз. Поэтому предлагаем узнать, как прошли свидания Златы с мужчинами перед знакомством с родителями и сестрой певицы, а также какое впечатление у близких Златы сложилось о троих участниках проекта.
Кстати, не пропустите – в шоу "Маска" на телеканале "Украина" появится очень необычный персонаж – таких вы еще не видели!
Максим Тарапата
В день знакомства Макса с родителями и сестрой Златы Огневич, он отвел певицу в мастерскую, где они сделали ей подвеску своими руками. Оказалось, что Макса поразила и вдохновила история, когда Злата в тяжелый период, в 2014 году, продала все свои украшения, чтобы оплатить работу своим музыкантам, работавшим с ней в команде.
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Что родным Златы понравилось в Максе:
Особенно прониклась симпатией к этому мужчине мама Златы – Галина Васильевна. Она назвала Максима "глубоким" и "умным" мужчиной.
Мама Златы уверена, что на Макса можно положиться – он, по ее словам, надежная опора.
Во время общения с Галиной Васильевной, Макс ответил на все ее вопросы, и его ответы удовлетворили маму Златы.
Отец Златы оценил, что у Макса есть свой бизнес и планы построить большой дом – им со Златой будет где жить.
Что не понравилось Злате и родным:
Во время личного разговора с Максом на заднем дворе дома Злата подняла вопрос о свадьбе. Макс заявил, что хочет пышное торжество, а вот Злате подобное не по душе. После того, как она это озвучила, мужчина сразу же поменял свою точку зрения. Этот момент не понравился Злате – у нее появилась мысль, что Макс просто хочет ей угодить во всем и "подстраивается" под нее.
Отец Златы тоже заподозрил неладное. Ему показалось, что Макс пришел на шоу не ради отношений со Златой, а чтобы добыть себе победу и сейчас делает все возможное ради того, чтобы достичь результата и стать победителем.
Знакомство с Дмитрием Шевченко
Свидание с Димой перед его знакомством с родителями Злата назвала "позором года". Все из-за того, что мужчина захотел устроить экстрим и прыгнуть с моста на веревке – заняться банджи-джампингом. Злата испугалась и не стала прыгать. Из-за своего отказа Огневич стало стыдно – мол, испортила такое "классное свидание".
Что родным Златы понравилось в Диме:
Маме Златы понравился тот факт, что Дима – спортсмен. Мужчина ранее занимался боксом и другими видами боевых искусств, у него много наград. По мнению семьи певицы, быть спортсменом – автоматически быть собранным и целеустремленным человеком, а это большой плюс.
Сестра Златы, Юля, отметила привлекательную внешность Димы, и это тоже большой "плюсик в карму".
В отличие от Макса, Дима говорил то, что думает и не пытался "подстроиться под Злату".
Что не понравилось в Диме:
Перед знакомством сестра Златы проверила всю информацию о Диме в интернете. Она заметила, что мужчина любит сниматься в фотосессиях и на его странице слишком много профессиональных фото. По мнению Юли, это может характеризовать мужчину, как "самовлюбленного нарцисса".
По мнению мамы Златы, Диме не так уж и влюблен в ее дочь, как, например, Макс Тарапата.
Отцу Златы не понравилось, что Дима не планирует покупать жилье в Киеве, а предлагает снимать.
Знакомство с Андреем Задворным
Перед знакомством с родителями Андрей повел Злату в тату-салон. Перед ней он прошел первый сеанс удаления татуировки, которую он когда-то сделал со своей бывшей девушкой. Злату это очень тронуло.
Что понравилось семье Златы:
Понравилось, что у Андрея уже есть опыт отцовства и брака.
Он не притворялся, во время общения с родными Златы говорил то, что думает.
Что не понравилось:
Во время общения с сестрой Златы, Андрей поинтересовался у нее, не пришла ли Огневич на проект за пиаром. Это сомнение удивило не только сестру певицы, но и саму Злату.
Андрей, как и Злата, любит экстрим. Однако это совсем не радует родителей Холостячки.
Далее – финал проекта. Кого выбрала Злата, еще неизвестно, а пока предлагаем вспомнить другие моменты из шоу:
- Почему у Златы Огневич нет мужа и детей – ответил отец певицы
- Неловкое молчание и работа в огороде: все о знакомстве Огневич с родными участников "Холостячки-2".