Как прошел 11 выпуск Холостячки, в котором участники знакомились с родителями Златы Огневич

Если вы вдруг пропустили новый выпуск шоу "Холостячка", в этом материале узнайте, как участники знакомились с родными Огневич и что близкие Златы подумали о каждом из мужчин

Как участники "Холостячки-2" знакомились с родителями Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Уже известно, кто покинул шоу "Холостячка-2" в 11 выпуске, и это стало шоком для многих поклонников проекта. Отметим, что мнение родных Златы Огневич никаким образом не повлияло на ее выбор на церемонии роз. Поэтому предлагаем узнать, как прошли свидания Златы с мужчинами перед знакомством с родителями и сестрой певицы, а также какое впечатление у близких Златы сложилось о троих участниках проекта.

Кстати, не пропустите – в шоу "Маска" на телеканале "Украина" появится очень необычный персонаж – таких вы еще не видели!

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Максим Тарапата

В день знакомства Макса с родителями и сестрой Златы Огневич, он отвел певицу в мастерскую, где они сделали ей подвеску своими руками. Оказалось, что Макса поразила и вдохновила история, когда Злата в тяжелый период, в 2014 году, продала все свои украшения, чтобы оплатить работу своим музыкантам, работавшим с ней в команде.

Скриншот: видео

Что родным Златы понравилось в Максе:

Особенно прониклась симпатией к этому мужчине мама Златы – Галина Васильевна. Она назвала Максима "глубоким" и "умным" мужчиной.

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Мама Златы уверена, что на Макса можно положиться – он, по ее словам, надежная опора.

Во время общения с Галиной Васильевной, Макс ответил на все ее вопросы, и его ответы удовлетворили маму Златы.

Отец Златы оценил, что у Макса есть свой бизнес и планы построить большой дом – им со Златой будет где жить.

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Что не понравилось Злате и родным:

Во время личного разговора с Максом на заднем дворе дома Злата подняла вопрос о свадьбе. Макс заявил, что хочет пышное торжество, а вот Злате подобное не по душе. После того, как она это озвучила, мужчина сразу же поменял свою точку зрения. Этот момент не понравился Злате – у нее появилась мысль, что Макс просто хочет ей угодить во всем и "подстраивается" под нее.

Отец Златы тоже заподозрил неладное. Ему показалось, что Макс пришел на шоу не ради отношений со Златой, а чтобы добыть себе победу и сейчас делает все возможное ради того, чтобы достичь результата и стать победителем.

Скриншот: видео

Знакомство с Дмитрием Шевченко

Свидание с Димой перед его знакомством с родителями Злата назвала "позором года". Все из-за того, что мужчина захотел устроить экстрим и прыгнуть с моста на веревке – заняться банджи-джампингом. Злата испугалась и не стала прыгать. Из-за своего отказа Огневич стало стыдно – мол, испортила такое "классное свидание".

Скриншот: видео

Что родным Златы понравилось в Диме:

Маме Златы понравился тот факт, что Дима – спортсмен. Мужчина ранее занимался боксом и другими видами боевых искусств, у него много наград. По мнению семьи певицы, быть спортсменом – автоматически быть собранным и целеустремленным человеком, а это большой плюс.

Сестра Златы, Юля, отметила привлекательную внешность Димы, и это тоже большой "плюсик в карму".

В отличие от Макса, Дима говорил то, что думает и не пытался "подстроиться под Злату".

Что не понравилось в Диме:

Перед знакомством сестра Златы проверила всю информацию о Диме в интернете. Она заметила, что мужчина любит сниматься в фотосессиях и на его странице слишком много профессиональных фото. По мнению Юли, это может характеризовать мужчину, как "самовлюбленного нарцисса".

По мнению мамы Златы, Диме не так уж и влюблен в ее дочь, как, например, Макс Тарапата.

Отцу Златы не понравилось, что Дима не планирует покупать жилье в Киеве, а предлагает снимать.

Скриншот: видео

Знакомство с Андреем Задворным

Перед знакомством с родителями Андрей повел Злату в тату-салон. Перед ней он прошел первый сеанс удаления татуировки, которую он когда-то сделал со своей бывшей девушкой. Злату это очень тронуло.

Скриншот: видео

Что понравилось семье Златы:

Понравилось, что у Андрея уже есть опыт отцовства и брака.

Он не притворялся, во время общения с родными Златы говорил то, что думает.

Что не понравилось:

Во время общения с сестрой Златы, Андрей поинтересовался у нее, не пришла ли Огневич на проект за пиаром. Это сомнение удивило не только сестру певицы, но и саму Злату.

Андрей, как и Злата, любит экстрим. Однако это совсем не радует родителей Холостячки.

Далее – финал проекта. Кого выбрала Злата, еще неизвестно, а пока предлагаем вспомнить другие моменты из шоу: