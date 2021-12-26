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Как прошел финал шоу Маска: все подробности 10 выпуска

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
26 декабря, 00:18
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В суперфинал проекта вышли Мухомор, Скандал и Жирафа. Узнайте, кто стал победителем второго сезона
Как прошел финал второго сезона шоу "Маска"
Как прошел финал второго сезона шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В рождественскую субботу на телеканале "Украина" вышел последний в этом сезоне, 10-й выпуск шоу-детектива "Маска". Далее в материале рассказываем, что было в финале.

Уже традиционно, вечер на шоу "Маска" начался с выступления VIP-гостя. Это было самое неожиданное раскрытие второго сезона. Какая известная певица скрывалась в костюме Виновой Крали, узнайте здесь.

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Винова Краля в финале шоу "Маска"
Винова Краля в финале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Пришло время финалистов. После Виновой Крали перед зрителями выступил Мухомор. Этот персонаж несколько раз уже признался в симпатии Оле Поляковой. Не терпится узнать, какая знаменитость скрывается за этой маской!

Мухомор в финале шоу "Маска"
Мухомор в финале шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Следующей перед зрителями и звездными детективами шоу появилась Скандал. Ее трогательное и сильное выступление вызвало бурные овации. Какая же скандальная личность прячется за этим ярким образом?

Скандал в финале шоу "Маска"
Скандал в финале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова думает, что Скандалом может быть MARUV, Светлана Лобода, Монро, Слава Каминская. Андрей Данилко добавил свои версии – Оля Горбачева, Надя Мейхер.

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Жирафа – любимица DZIDZIO. Для финала она подготовила песню Адель – Skyfall, очаровав своим голосом детективов и аудиторию шоу "Маска".

DZIDZIO и Жирафа в шоу "Маска"
DZIDZIO и Жирафа в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Пришло время голосования, к Жирафе присоединились Мухомор и Скандал. Было решено, что именно Мухомору нужно первому снять маску – он стал бронзовым призером второго сезона шоу-детектива "Маска"!

Финалисты второго сезона шоу "Маска" – Жирафа и Скандал
Финалисты второго сезона шоу "Маска" – Жирафа и Скандал / Фото: телеканал "Украина"

Во второй этап прошли Жирафа и Скандал и следующее голосование определило победителя второго сезона "Маски". Признаться, до последнего я думала, что это будет Скандал, но зрители решили иначе – они выбрали Жирафу.

Но сначала Скандалу все же пришлось снять маску и это был настоящий шок! Смотрите здесь, какая певица была в одном из самых невероятных костюмов второго сезона. Никому из детективов это и в голову не приходило!

Далее было финальное выступление Жирафы – победительницы второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина". Больше всех раскрытия этого персонажа ждал DZIDZIO, ведь он признавался Жирафе в своих чувствах и звал ее в путешествие.

Что ж, этот финал Дзидзьо запомнит надолго, ведь его фаворикой все это время была не девушка, а парень! Смотрите, кто стал победителем шоу "Маска" второй сезон.

А также не пропустите 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина" масштабное праздничное шоу "Новорічна Маска".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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