Как прошел финал шоу Маска: все подробности 10 выпуска

В рождественскую субботу на телеканале "Украина" вышел последний в этом сезоне, 10-й выпуск шоу-детектива "Маска". Далее в материале рассказываем, что было в финале.
Уже традиционно, вечер на шоу "Маска" начался с выступления VIP-гостя. Это было самое неожиданное раскрытие второго сезона. Какая известная певица скрывалась в костюме Виновой Крали, узнайте здесь.
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Пришло время финалистов. После Виновой Крали перед зрителями выступил Мухомор. Этот персонаж несколько раз уже признался в симпатии Оле Поляковой. Не терпится узнать, какая знаменитость скрывается за этой маской!
Следующей перед зрителями и звездными детективами шоу появилась Скандал. Ее трогательное и сильное выступление вызвало бурные овации. Какая же скандальная личность прячется за этим ярким образом?
Оля Полякова думает, что Скандалом может быть MARUV, Светлана Лобода, Монро, Слава Каминская. Андрей Данилко добавил свои версии – Оля Горбачева, Надя Мейхер.
Жирафа – любимица DZIDZIO. Для финала она подготовила песню Адель – Skyfall, очаровав своим голосом детективов и аудиторию шоу "Маска".
Пришло время голосования, к Жирафе присоединились Мухомор и Скандал. Было решено, что именно Мухомору нужно первому снять маску – он стал бронзовым призером второго сезона шоу-детектива "Маска"!
Во второй этап прошли Жирафа и Скандал и следующее голосование определило победителя второго сезона "Маски". Признаться, до последнего я думала, что это будет Скандал, но зрители решили иначе – они выбрали Жирафу.
Но сначала Скандалу все же пришлось снять маску и это был настоящий шок! Смотрите здесь, какая певица была в одном из самых невероятных костюмов второго сезона. Никому из детективов это и в голову не приходило!
Далее было финальное выступление Жирафы – победительницы второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина". Больше всех раскрытия этого персонажа ждал DZIDZIO, ведь он признавался Жирафе в своих чувствах и звал ее в путешествие.
Что ж, этот финал Дзидзьо запомнит надолго, ведь его фаворикой все это время была не девушка, а парень! Смотрите, кто стал победителем шоу "Маска" второй сезон.
А также не пропустите 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина" масштабное праздничное шоу "Новорічна Маска".