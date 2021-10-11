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Слезы Меловина и роман Зарицкой: как прошел шестой эфир Танців з зірками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 октября, 00:48
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Новый выпуск танцевального шоу был посвящен кумирам участников. У большинства из них – это самые близкие люди. Смотрите все выступления звездных пар
Как прошел шестой эфир "Танців з зірками"
Как прошел шестой эфир "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье к судьям "танцев" присоединилась Юлия Санина из The HARDKISS, она участвовала в шоу в прошлом сезоне. Ведущей на балконе стала Маша Ефросинина.

Напомним, что недавно стала известна дата премьеры долгожданного второго выпуска гипершоу "Маска", который совсем скоро покажут на телеканале "Украина". Не пропустите!

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Открыл вечер кумиров Дмитрий Каднай со своей партнершей Алиной Ли. Танец в шестом эфире певец посвятил маме, которая помогала ему во всем, чтобы Дима мог заниматься музыкой. Первая оценка вечера – 34 балла.

Джамала и Антон Нестерко подготовили пасодобль. Макс Чмерковский назвал этот танец лучшим у пары. Джа и Антон заработали 31 балл.

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Артур Логай рассказал историю любви своих бабушки и дедушки, которые вместе почти 50 лет. Они тоже вышли на паркет, но чтобы сыграть и спеть для Артура и его партнерши Анны Карелиной. У пары 37 баллов.

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Александра Зарицкая и Юрий Мешков зажгли на паркете под песню Дэвида Боуи. Солистку KAZKA пришла поддержать ее бабушка, судьи поставили паре 29 баллов, а Юрий признался, что ему очень нравится Саша. Неужели между ними роман?

Еще один пасодобль – от Лиды Ли и Алексея Базелы. Танец под хит Тины Кароль впечатлил звездных судей (всех, кроме Екатерины Кухар). В сумме у пары 34 балла.

Станислав Горуна и Даниэлла Преап посвятили танец паралимпийским чемпионам Украины, которые вышли на паркет вместе с парой, а подпевала им Джамала. Оценка Станислава и Даниэллы- 33 балла.

Фристайл подготовили для шестого эфира Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Старания участников на этот раз оценили в 33 балла.

Евгения Власова и победитель прошлого сезона танцев Макс Леонов подготовили для шестого выпуска венский вальс. А своим кумиром Женя назвала известную певицу Селин Дион. 32 балла у пары.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук посвятили номер Григорию Чапкису. Специально ради Константина Войтенко в Украину прилетел Грег Чапкис, чтобы помочь паре с фристайлом. Их оценка – 34 балла.

Меловин и Лиза Русина закрыли эфир танцев модерном. Певец своим кумиром называет маму, в честь которой накануне сделал татуировку. 31 балл в сумме у Мела и Лизы.

Далее на паркете началась самая драматичная часть эфира. Сразу две пары должны были покинуть шоу. Кто это был – узнайте в нашем материале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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