Как выглядит самый дорогой персонаж второго сезона шоу Маска: фото

Во втором сезоне грандиозного шоу "Мастка" на телеканале "Украина" появится необыкновенный герой – абсолютный фаворит мужской аудитории – Робот

Канал "Украина" представил самого дорогого персонажа второго сезона "Маски" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Недавно мы показывали, как выглядит самый сексуальный персонаж "Маски", а теперь предлагаем посмотреть на самого дорогого.

Оригинальная маска Робота была создана по эскизу художницы по костюмам шоу-детектива "Маска" Леси Патоки, а для разработки высокотехнологичности героя дизайнер привлекла специализированную украинскую компанию.

Идея создания почти настоящего Робота пришла мне во время съемок первого сезона шоу "Маска". Я сразу определилась, что этот герой должен иметь желто-синий окрас, но со своими особенностями – мы немного отошли от привычного сочетания и сделали его сине-золотым", – рассказала художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

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Робот – самый дорогой костюм за все два сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, художница призналась, Робот – самая дорогая маска за два сезона шоу. И этому есть объяснение. Внешний вид героя просто завораживает – необыкновенные цвета, размеры, а еще спецэффекты и уникальные способности маски:

Несмотря на то, что Робот выглядит огромным – его рост 2,4 метра, сам его костюм не очень тяжелый. Это позволяет звезде внутри легко двигаться. В тело Робота внедрили подсветку, которая реагирует на звуки и, в зависимости от песни, его свечение будет меняться. Робот имеет два режима голоса и встроенный Bluetooth, который можно подключить к любому устройству, – рассказала Леся телеканалу "Украина".

Леся Патока / Фото: пресс-служба

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Но у костюма есть свои нюансы и сложности. Артист, который находится внутри маски, не сможет самостоятельно надеть костюм, да и к выступлениям в нем нужно привыкать.

Костюм надевается снизу, начиная с обуви. А делать это одновременно должны 3 человека – иначе никак, ведь нужно подключать подсветку и, если пропустить хоть один контакт – маска не будет светиться. И еще нюанс – у героя самая высокая обувь – платформа достигает 30 см! – поделилась Леся Патока.

Как сообщалось ранее, канал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer. Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "МАСКА" на телеканале "Украина".

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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