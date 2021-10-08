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Как Злата Огневич узнала, что у нее был брат, погибший в 6 лет на реке – признание певицы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 октября, 22:07
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Известная украинская певица поделилась подробностями семейной трагедии, которая произошла много лет назад, еще до ее рождения
Злата Огневич призналась, что у нее погиб брат в 6 лет
Злата Огневич призналась, что у нее погиб брат в 6 лет / Фото: скриншот

На шоу "Холостячка" Злата Огневич отправилась на свидание, которое проходило на Днепре. Если в прошлом выпуске Холостячка училась управлять мотоциклом, то в этом – Злата кататалась на электрофойле.

Огневич призналась, что у нее есть страх перед водоемами с пресной водой, ведь когда-то в ее семье произошла трагедия – на речке утонул ее шестилетний брат. Злата родилась через три года после смерти мальчика.

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Это произошло в Кривом Роге. Взрослые мальчишки вытащили матрас у него, и он утонул за полторы минуты. Я родилась только спустя три года после трагедии. Узнала, что у меня есть брат совершенно случайно: я нашла детские рисунки в шкафу и поняла, что это не мои, и у меня была детская обида, мол, почему мама хранит в шкафу чужие рисунки, – вспомнила Злата.

Скриншот: видео

Злата показала рисунки маме и потребовала объяснений:

Я помню, мама пришла с работы, и я на стол демонстративно положила ей эту папку. Оказалось, что это рисунки братика. Мама мне рассказала, что произошло...- поделилась Злата.

Отметим, что у Златы есть младшая сестра Юлия, с которой они очень дружны.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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