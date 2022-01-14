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"Игры талантов" на телеканале "Украина": первым режиссером-постановщиком нового шоу стал Герман Ненов

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 января, 21:51
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Вскоре на телеканале "Украина" стартует новое развлекательное шоу, где обычные украинцы и звезды шоу-биза будут пытаться угадать скрытые таланты людей
Герман Ненов станет первым режиссером-постановщиком шоу "Игры талантов".
Герман Ненов станет первым режиссером-постановщиком шоу "Игры талантов". / Фото: пресс-служба

Премьера масштабного игрового шоу "Игры талантов" состоится уже в феврале на телеканале "Украина". Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов, известный своей работой с топовыми украинскими селебритис.

Герман Ненов на протяжении семи лет занимается постановкой сольных шоу, концертных номеров, съемкой видеоклипов и креативным продюсированием. Он сотрудничал с самыми популярными в Украине артистами, в числе которых Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Злата Огневич, группы KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и многие другие.

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Отметим, что в 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для телеканала "Украина" – супершоу "Удивительные люди" по всемирно известному формату Brain, а также новогоднее шоу "Привет, 20-е!", в котором приняли участие около 30 любимых украинских артистов.

В 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для канала "Украина".
В 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для канала "Украина". / Фото: пресс-служба

Весь свой опыт и креативные идеи Герман Ненов задействует в развлекательном проекте "Игры талантов", который объединит азарт, невероятные способности, мечты, масштабные и уникальные постановки.

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Главная фишка шоу – это наши участники. В первую очередь будем удивлять талантами. Но, конечно, вас ждет красивая, невероятная сцена. У любой постановки есть определенная технологическая изюминка. Для некоторых номеров мы привозим специальных роботов – да, даже работы будут на сцене, – говорит Герман Ненов.

По словам режиссера-постановщика, зрители увидят много неожиданных и опасных трюков, которые заставят волноваться даже самых смелых и отважных людей.

Наши герои будут выполнять номера на грани человеческих способностей. Ни в одном из проектов, с которыми я работал, не было такого количества сложных по технике безопасности постановок, – делится Ненов.

Победитель получит денежный приз
Победитель получит денежный приз / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как добавил постановщик, люди будут работать на высоте и в буквальном смысле будут рисковать жизнью.

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Для меня огромный вызов – таким образом продумать режиссуру номера, чтобы все одновременно сработало гармонично и главное безопасно, – добавляет Герман.

Кратко об "Играх талантов"

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, которым будут помогать украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какие таланты есть в 11 незнакомцев.

Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

К слову, развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Напомним, ранее стало известно, что ведущим нового грандиозного шоу стал DZIDZIO.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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