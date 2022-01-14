"Игры талантов" на телеканале "Украина": первым режиссером-постановщиком нового шоу стал Герман Ненов

Вскоре на телеканале "Украина" стартует новое развлекательное шоу, где обычные украинцы и звезды шоу-биза будут пытаться угадать скрытые таланты людей

Герман Ненов станет первым режиссером-постановщиком шоу "Игры талантов". / Фото: пресс-служба

Премьера масштабного игрового шоу "Игры талантов" состоится уже в феврале на телеканале "Украина". Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов, известный своей работой с топовыми украинскими селебритис.

Герман Ненов на протяжении семи лет занимается постановкой сольных шоу, концертных номеров, съемкой видеоклипов и креативным продюсированием. Он сотрудничал с самыми популярными в Украине артистами, в числе которых Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Злата Огневич, группы KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и многие другие.

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Отметим, что в 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для телеканала "Украина" – супершоу "Удивительные люди" по всемирно известному формату Brain, а также новогоднее шоу "Привет, 20-е!", в котором приняли участие около 30 любимых украинских артистов.

В 2019 году Герман создал сразу два масштабных проекта для канала "Украина". / Фото: пресс-служба

Весь свой опыт и креативные идеи Герман Ненов задействует в развлекательном проекте "Игры талантов", который объединит азарт, невероятные способности, мечты, масштабные и уникальные постановки.

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Главная фишка шоу – это наши участники. В первую очередь будем удивлять талантами. Но, конечно, вас ждет красивая, невероятная сцена. У любой постановки есть определенная технологическая изюминка. Для некоторых номеров мы привозим специальных роботов – да, даже работы будут на сцене, – говорит Герман Ненов.

По словам режиссера-постановщика, зрители увидят много неожиданных и опасных трюков, которые заставят волноваться даже самых смелых и отважных людей.

Наши герои будут выполнять номера на грани человеческих способностей. Ни в одном из проектов, с которыми я работал, не было такого количества сложных по технике безопасности постановок, – делится Ненов.

Победитель получит денежный приз / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как добавил постановщик, люди будут работать на высоте и в буквальном смысле будут рисковать жизнью.

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Для меня огромный вызов – таким образом продумать режиссуру номера, чтобы все одновременно сработало гармонично и главное безопасно, – добавляет Герман.

Кратко об "Играх талантов"

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, которым будут помогать украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какие таланты есть в 11 незнакомцев.

Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

К слову, развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Напомним, ранее стало известно, что ведущим нового грандиозного шоу стал DZIDZIO.