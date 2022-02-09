Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Ксения Мишина и Юрий Ткач решили проверить интуицию в шоу Игры талантов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 12:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новое развлекательное шоу "Игры талантов" по всемирно известному формату Game of Talents выйдет в эфире телеканала "Украина" уже 26 февраля в 21:00
Ксения Мишина и Юрий Ткач стали гостями шоу "Игры талантов"
Ксения Мишина и Юрий Ткач стали гостями шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Перед участниками игры предстанет непростая задача – угадать скрытые необычные таланты 11 незнакомцев. А помогут им в этом украинские звезды. Так, в одном из выпусков за главный приз участникам помогут сражаться популярная актриса Ксения Мишина и известный комик и актер Юрий Ткач. Кто же победит в нелегкой борьбе?

Телеканал "Украина" готовит грандиозный проект "Игры талантов", который поразит зрителей загадками, интригами и интересными мечтами. Простые украинцы, руководствуясь лишь логикой и интуицией, попытаются отгадать оригинальные таланты более 11 незнакомцев, и все это ради главного приза – 150 тысяч гривен. Помогут игрокам в этом нелегком деле звездные гости, которые будут меняться в каждом выпуске.

Реклама

Это очень крутая и интересная игра! Мне нравится наблюдать за талантами – это очень вдохновляет, а еще вдохновляет мечта участницы, с которой мы играем в команде! Скажу честно, сначала казалось все просто, но чем дальше – тем интереснее! Меня немного смущает, что я с легкостью отгадываю категории оппонентов, а вот с нашими – есть небольшой напряг, – поделилась актриса Ксения Мишина.

Ксения Мишина на шоу "Игры талантов"
Ксения Мишина на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Почувствовал напряжение и Юрий Ткач, который поддержал мечту другой участницы шоу. Артист признается – некоторые загадки и категории заводят его в тупик, но он пришел в шоу с единственной целью и ради победы обещает держаться до конца.

Идя на проект, я думал, что все будет легко, а пройдя несколько раундов, эта уверенность меня покинула. Даже руки трясутся! Представьте, мне 38 лет, я лысый человек, у меня есть дочь и жена, а я переживаю! Я ведь здесь не просто так, все ради реализации важной мечты зрительницы телеканала "Украина", – прокомментировал комик и актер Юрий Ткач за кулисами проекта.

Юрий Ткач на шоу "Игры талантов"
Юрий Ткач на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

Реклама

А кто еще из любимых артистов присоединится к шоу "Игры талантов" и какими ощущениями они будут руководствоваться в интересной игре, станет известно скоро!

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу телеканала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Реклама

Смотрите новое масштабное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, также в шоу приняли участие Сергей Притула и Анастасия Приходько.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять