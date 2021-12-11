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Кто оказался Гориллой – в шоу Маска рассекретили известную певицу и фаворитку Винника

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
11 декабря, 23:45
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В эту субботу телеканал "Украина" показал новый выпуск шоу-детектива "Маска". Под угрозой вылета на этот раз оказались Котик и Горилла
Кто прятался в маске Гориллы
Кто прятался в маске Гориллы / Фото: телеканал "Украина"

Так, в эту субботу решалась судьба Котика и Гориллы. В финале восьмого выпуска зрители гипершоу "Маска" проголосовали за то, чтобы раскрыть наконец-то Гориллу, хотя Оля Полякова была против этого и даже покинула студию.

Но правила есть правила. Большинство зрителей захотели узнать, кто же на самом деле эта беззащитная и одновременно смелая Горилла. Оказалось, что это была TAYANNA! Именно с ней целовался и обнимался звездный детектив Олег Винник :)

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По словам Таянны, костюм Гориллы очень тяжелый, ей трудно было дышать и передвигаться. Но при этом звезда не жалеет об участии в "Маске":

Это того стоило, очень было интересно, спасибо большое, – прокомментировала TAYANNA за кулисами гипершоу.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу, в 21:00, на телеканале "Украина"!

Напомним, что ранее TAYANNA рассказала неожиданные подробности отношений со своим экс-продюсером Димой Климашенко.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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