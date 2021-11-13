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Кто прятался в образе Совеня в гипершоу Маска. Ни за что не угадаете! (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
13 ноября, 23:16
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В четвертом выпуске гипершоу "Маска" разоблачили еще одного персонажа. Снять маску пришлось Совеня. Под ней оказался фронтмен известной украинской рок-группы!
Кто скрывался под маской Совеня в гипершоу "Маска"
Кто скрывался под маской Совеня в гипершоу "Маска" / Фото: скриншот

В это невозможно поверить, но под маской Совеня прятался Сергей Танчинец – фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Ему удалось скрыть свой мощный вокал под милым и безобидным образом совенка.

Звездные детективы был в шоке от такого поворота событий и даже не предполагали, что под маской скрывается именно Сергей!

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Детективы долго решали, что спросить у Совеня, а Андрей Данилко даже обратился к продюсерам с просьбой разрешить задавать сразу несколько вопросов участникам.

Фото: скриншот

Вместе с ним в зоне риска оказалась любимица Олега Винника – Горилла, которая прошла дальше и снова порадует своим выступлением зрителей и звездных детективов. Кстати, в конце выпуска DZIDZIO обратился к продюсерам шоу с просьбой одеть Гориллу – ведь она выступает совсем голой.

У детективов было несколько версий касательно Совеня. Согласно самой популярной из них – под скрывался Виктор Бронюк.

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Смотрите, как рассекретили маску Совеня:

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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