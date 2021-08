LOOKINICH, АСАФАТОV и Илья LETAY стали судьями шоу "Співають всі!" – кто еще будет среди экспертов

Канал "Украина" 21 августа в 21:00 покажет грандиозную премьеру вокального талант-шоу "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now

LOOKINICH, АСАФАТОV и Илья LETAY стали судьями шоу «Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" На сцене проекта выступят начинающие артисты, оценивать которых будут 100 звездных судей, в их числе: LOOKINICH, Дядя Жора, Назарий и Дмитрий Яремчуки, АСАФАТОV, Илья LETAY, Кристина Охитва, Игорь Балан, Ольга Нека и группа PATSYKI Z FRANEKA. Читайте также о том, как проходили съемки грандиозного шоу Співають всі. Дядя Жора стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Популярный шоумен Дядя Жора признается – как только он познакомился с британской версией шоу "Співають всі!", захотел принять участие в украинской интерпретации проекта. А уже оказавшись на съемочной площадке, убедился – это невероятное шоу, которое так долго ждали украинские зрители: Это бешеная энергетика! Столько людей собрались в одном месте, наверняка участники очень переживают, ведь петь перед огромной аудиторией, еще и когда много звезд оценивают тебя – сложно! Но он уверен, что это хорошая возможность для талантливого человека стать настоящим артистом. АСАФАТОV стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" А для того, чтобы стать успешными и знаменитыми на всю страну, участникам нужно завоевать сердца "сотни". Это довольно непросто, ведь у каждого звездного эксперта есть особые требования к вокалистам, рассказал певец АСАФАТОV: Для меня важно понимание и "проживание" песни исполнителем. Конечно, есть крутые участники, которые вокально хорошо "подкованы". Но, как по мне, петь должна душа, с пониманием того, о чем именно эта песня. Только так можно достичь успеха в музыке. Кристина Охитва стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Солидарна с мнением певца и заслуженная артистка Украины Кристина Охитва. Певица ждет от участников такую подачу, чтобы каждый зритель мог увидеть себя в выбранной песне и прочувствовать композицию с первых до последних нот. Илья LETAY стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" А вот известный артист, сонграйтер и саундпродюсер Илья LETAY будет искать уникальность и харизматичность в каждом конкурсанте: Я впервые в судейском кресле и понимаю, что сильных участников будет больше, чем возможности выбирать. Поэтому буду обращать внимание на особенности исполнителей: харизму, уникальный стиль или тембр – это мне ближе. NAZAR с PATSYKI Z FRANEKA стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Лидер группы PATSYKI Z FRANEKA – NAZAR уверен, что харизма – это то, что отличает его от других исполнителей, поэтому будет поддерживать конкурсантов, которые обладают ею: Если увижу перед собой харизматичного человека – обязательно скажу ему об этом. Если же у него есть огонь, но он не может его выразить – постараюсь подсказать. Ну, а нет харизмы – извините! Дмитрий Яремчук стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Народный артист Украины Дмитрий Яремчук убежден – долго искать по-настоящему талантливых артистов им не придется, ведь Украина богата уникальными голосами! А вот он будет голосовать за необычные и интересные тембры и образы. Назарий Яремчук стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" К мнению брата присоединился и Назарий Яремчук: Важно, чтобы участники показали свою самобытность, ведь мы часто наблюдаем, как некоторые артисты копируют стиль других, от этого, к сожалению, никуда не деться. Но очень хочется показать талант украинского народа, который выйдет за границы нашего шоу! Ольга Нека стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Таким открытием шоу "Співають всі!" могла стать и певица Ольга Нека. Артистка призналась – участие в проекте – это знак свыше: Узнав о запуске проекта, я сама захотела оказаться в нем, а затем мне позвонили из команды и пригласили в "эксперты". Так что в чем-то наши желания совпали! Но я себя считаю экспертом, поскольку у меня большой опыт за плечами. LOOKINICH стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Певец LOOKINICH тоже обрадовался возможности присоединиться к вокальному шоу и надеется своими голосами дать участникам максимальную поддержку в творческих начинаниях: Я "ЗА" таланты, и если выпадает шанс повлиять на чужую судьбу, тем самым помочь кому-то осуществить мечту – это круто! Тем более, я сам когда-то был в шкуре этих участников и понимаю, настолько для них это важно, а для некоторых еще и сверх волнительно, ведь это впервые, и поэтому я "за" абсолютную лояльность и поддержку! Игорь Балан стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Но несмотря на поддержку и понимание со стороны звездной "сотни" экспертов шоу канала "Украина", каждый участник должен помнить: для того чтобы получить желанные 100 баллов, нужно выложиться на полную. Певец и автор песен Игорь Балан отмечает: Без драм не обойдется, ведь судьям нужно выбрать среди талантливых артистов лучших, а победитель будет всего один! Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук. Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина": Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.