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Лучше, чем оригинал? Участница "Голосу країни" перепела хит "Гуси" (голосование)

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 13:40
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Вчера прошел первый эфир "слепых прослушиваний" "Голосу країни". И после первого выпуска активно обсуждают кавер на песню Wellboy "Гуси", вызвавший резонанс в Сети
Чье исполнение хита "Гуси" вам нравится больше?
Чье исполнение хита "Гуси" вам нравится больше? / Фото: Instagram

Мы рассказывали вам, как прошел первый эфир "Голосу країни", но отдельно остановимся на выступлении участницы Инессы Грицаенко, которая очень эффектно исполнила песню "Гуси" исполнителя Wellboy. В конце материала предлагаем вам проголосовать за то, чье исполнение вам нравится больше.

Инесса Грицаенко – харизматичная участница, которая давно мечтает о большой сцене и самостоятельно, шаг за шагом, идет к своей большой цели.

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В рамках первого эфира "слепых прослушиваний" девушка исполнила главный украинский хит 2021-го года "Гуси" , развернув к себе все четыре кресла. Музыкальное сопровождение на саксофоне ей обеспечила ее родная сестра.

Инесса Грицаенко с сестрой
Инесса Грицаенко с сестрой / Фото: Instagram

В итоге Инесса пошла в команду к Наде Дорофеевой.

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Конечно же, такое исполнение восхитило звездных тренеров, а теперь и пользователей в Сети.

Вспомним, как хит звучит в исполнении Wellboy.

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С удовольствием предлагаем вам поделиться своим мнением.

Также напомним, в эфире шоу защитник донецкого аэропорта довел тренеров "Голосу країни".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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