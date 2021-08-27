Любимые судьи возвращаются: NK, Винник, Полякова и DZIDZIO появятся во втором сезоне шоу Маска

Во втором сезоне грандиозного проекта "Маска" зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев, которых ранее еще не видели

Судьи второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Все мы с нетерпением ждем второй сезон гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Сегодня стало известно, что отгадывать звезд в удивительных масках снова будут NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова и DZIDZIO!

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12 недель первого сезона они разгадывали подсказки участников, ссорились и мирились, смеялись и плакали, шутили и удивляли зрителей своими талантами. И вскоре четверка встретится снова.

Знаю, что поклонники шоу "Маска" с нетерпением ждали возвращения любимого проекта, и я рада объявить зрителям о нашей встрече в новом сезоне уже совсем скоро, – говорит украинская суперстар NK | Настя Каменских.

Настя Каменских снова станет судьей гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Любимец миллионов Олег Винник и сам побывал под маской в ​​первом сезоне, поэтому не понаслышке знает, как непросто участникам находиться в объемных, тяжелых и жарких костюмах. Но ради зрителей артисты готовы к таким испытаниям.

С удовольствием возвращаюсь в загадочную мистическую атмосферу гипершоу "Маска" в ожидании новых персонажей и голосов, неожиданных моментов, ярких перевоплощений. А главное – в предвкушении эмоций, которые получаешь на съемочной площадке. Чувствую, что это будет впечатляющий сезон! – отмечает Олег Винник.

Певец Олег Винник в первом сезоне шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Мегапопулярный DZIDZIO – самый эмоциональный детектив проекта. В прошлый раз ему удалось отгадать несколько своих коллег, которые прятались под масками, а вот сможет ли он справиться с загадками новых героев – увидим вскоре.

Я с нетерпением ждал возвращения гипершоу "Маска" и очень рад снова стать звездным детективом! Знаю, как команда шоу умеет удивлять, поэтому у меня большие надежды, что этот сезон будет еще ярче, еще неожиданнее и еще сложнее, что означает – максимально интересным для детективов и зрителей! – говорит DZIDZIO.

DZIDZIO / Фото: телеканал "Украина"

Не может дождаться встречи с новыми героями и певица Оля Полякова. По ее словам, "Маска" – это не просто шоу, это невероятная атмосфера и захватывающая игра.

И я не могу себе отказать в удовольствии принять участие в этом красивом, масштабном, интересном проекте, где я себя чувствую счастливой и мне так хорошо! Я получила массу удовольствия в первом сезоне и хочу получать его во втором! Получать и делиться со зрителем! – признается Оля Полякова.

Оля Полякова / Фото: пресс-служба

Напомним, во втором сезоне грандиозного проекта "МАСКА" зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Одним из них стал таинственный персонаж Скандал. Поклонники шоу уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе. Ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук.