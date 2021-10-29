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Мама Сердючки сама напросилась на участие в шоу Маска (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
29 октября, 13:47
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Инна Белоконь покинула гипершоу "Маска" в первом выпуске. Оказалось, что она пряталась в костюме Баяна, которого хотели рассекретить больше остальных героев проекта
Мама Сердючки сама выпросила участие в шоу "Маска"
Мама Сердючки сама выпросила участие в шоу "Маска" / Фото: YouTube

На прошлой неделе состоялась премьера второго сезона самого звездного и самого загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина". В первом выпуске маску снял Баян и оказалось, что в костюме пряталась Инна Белоконь, она же мама Верки Сердючки.

Инна призналась после эфира, что сама напросилась на участие в шоу! Она внимательно следила за первым сезоном "Маски" и ей очень хотелось примерить на себя роль загадочного персонажа.

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Я напросилась сама, я смелая женщина, поэтому я раз-раз и все, я залезла в этот баян и на этом все кончилось, – сказала артистка.

Мама Верки Сердючки пряталась за маской Баяна
Мама Верки Сердючки пряталась за маской Баяна / Фото: телеканал "Украина"

Инна не жалеет о своем решении, хотя моментами ей было очень тяжело. До последнего звезда не знала, какой костюм для нее подготовили.

Я думала, с ума сойду. Это нереально тяжело. Это очень тяжело. Не советую просто, – добавила мама Сердючки.

Все герои "Маски" обязательно поют. Репертуар Белоконь подобрала выдающийся – песню Аллы Пугачевой. Но больше всего Инну порадовали версии детективов. Она очень надеялась, что ее отгадает любимый мужчина в кепке и маске (Данилко), но тот пошел такими окольными путями, что артистка едва сдерживалась в своем Баяне, чтобы мгновенно его не сбросить и показать кто есть кто!

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Андрея Данилко ждала, думала, что же он будет говорить, вот просто интересно... Но я была удивлена, что он сразу дал такую ​​версию – Поплавского. Вы знаете, для меня это тоже приятно, – призналась участница шоу "Маска".

Андрей Данилко, судья гипершоу "Маска"
Андрей Данилко, судья гипершоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кстати, за кулисами гипершоу Андрей Данилко признался, что в этом сезоне не будет озвучивать свои версии, кто прячется под маской.

Ругали в тот раз: "Что ты отгадал в первой передаче две маски, сразу сказал, потом было неинтересно". А что, мне молчать? А принцип какой? Что мне делать?... Вот так напишу "Алла Кудлай" и буду сидеть. Буду ждать шестую передачу, потом я скажу, чтобы всем было интереснее, – заявил Андрей Данилко.

Как прошел первый выпуск гипершоу "Маска", смотрите в сюжете:

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Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, в 21:00, на телеканале "Украина"!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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