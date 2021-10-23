Массаж ног и новый поцелуй: коротко о шестом выпуске шоу Холостяка-2

На один поцелуй на проекте больше! Узнайте, с кем целовалась Злата Огневич в этом выпуске, кого пустила к себе домой, а также кто ей делал массаж стоп. Кстати, все это было с одним и тем же мужчиной!

Что было в шестом выпуске шоу "Холостячка-2" - все подробности / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Предлагаем узнать интересные подробности нового эпизода – в этом выпуске сразу трое мужчин покинули шоу.

Не забудьте, что 23 октября на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона грандиозного шоу "Маска"!

Реклама

Романтика, камеры и Злата

В этом выпуске Злата Огневич пригласила мужчин для съемок видео, которое потом она будет использовать как фон на своих концертах. Принять участие в съемочном процессе посчастливилось Винченцо Дулепе и Андрею Хвирткевичу.

В тот момент Злате показалось, что Винченцо скорее играет на камеру...

Фото: скриншот видео

...а вот Андрей вел себя довольно искренне и, по мнению Холостячки, он не притворялся.

Реклама

Фото: скриншот видео

Atlas Weekend

Напоминаем, что съемки шоу проходили летом, и всем событиям на экране – уже пара месяцев. Даже во время проекта Злата не могла себе позволить пропускать важные рабочие моменты. Холостячка решила совместить шоу с работой, пригласив мужчина к ней на выступление на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

На концерт со Златой отправились Влад Ясько, Олег Плахотнюк и Максим Тарапата. Всем они, стоя под дождем, поддерживали Огневич, которая выступала на сцене.

Фото: скриншот видео

После концерта Злате подарили множество цветов – огромные букеты девушка не смогла бы довезти домой одна. Она попросила Макса Тарапату поехать к ней домой и помочь ей занести все цветы в квартиру.

Реклама

Дома у Златы пара смогла пообщаться в спокойной атмосфере, Макс сделал Злате массаж стоп.

Фото: скриншот видео

А позже – пара поцеловалась. Это третий поцелуй Златы на проекте – ранее она уже целовалась с Дмитрием Шевченко и Андрее Задворным.

Фото: скриншот видео

Флай-йога и Свечкоренко

Злата очень любит заниматься стречингом и йогой, и поэтому решила провести свидание, пригласив на занятия одного из участников – Романа Свечкоренко.

Фото: скриншот видео

Кроме этого, Злата и Роман сходили в спа-салон, где мужчина решил сам сделать Холостячке массаж.

Фото: скриншот видео

Позже пара провела время за ужином.

Фото: скриншот видео

Детектор лжи

Неожиданный поворот ждал Андрея Задворного, Влада Ясько и Романа Свечкоренко – им пришлось проходить тест на полиграфе. Мужчинам задавали как обычные, так и каверзные вопросы, а они должны были отвечать – желательно, правду :)

Влад Ясько постоянно уходил от ответов, Андрей прошел допрос довольно успешно, а вот Роман вроде бы и отвечал правдиво, но ему пришлось объяснить Злате несколько моментов.

Во-первых, зачем он писал Ксении Мишиной и просился на первый сезон "Холостячки", а во-вторых – почему он до сих пор женат?

Фото: скриншот видео

По поводу сообщения Ксении – Роман заявил, что все это была якобы шутка. Но Злату больше смутило то, что мужчина не сразу рассказал, что официально он еще состоит в браке, хоть и находится в процессе развода.

Фото: скриншот видео

Роман всячески пытался оправдаться, но Злате не понравилось его поведение. Покинул ли проект Роман? И кто еще из участников уехал домой? Читайте в нашем материале!

Другие новости по теме: