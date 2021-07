Mila Nitich, Мария Бурмака и Анна Добрыднева: кто еще вошел в пятую десятку судей шоу Співають всі

Впервые в истории украинского телевидения решать судьбы участников будут целых 100 звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему

Меньше месяца осталось до премьеры грандиозного шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина". 21 августа зрители познакомятся с талантливыми вокалистами, которые предстанут перед самым народным жюри страны – звездной "сотней" во главе с капитаном Натальей Могилевской.

Телеканал "Украина" называет имена пятой десятки музыкальных экспертов, которые будут оценивать умения участников – это Мария Бурмака, Анна Добрыднева, KHAYAT, JULIK, Mila Nitich, Анатолий Матвийчук, Олег Машуковский, Markus Riva, Пальмира Фурман и Макс Гордеев.

Певица, народная артистка Украины Мария Бурмака признается, что для нее судейство на шоу – дебют и она раньше не была судьей талант-шоу.

Завжди співпереживаю людям, які виходять на сцену. Згадую себе, свою доньку, яка теж брала участь у талант-шоу, як вона тоді хвилювалась. Звертатиму увагу на харизму – звичайно, за умови, якщо учасник бере ноти і в нього є слух. В нього може не бути оперного вокалу, але якщо його спів розчулить серце, то це – артист.

Певица и автор песен Анна Добрыднева также будет обращать внимание на харизматически сильных людей, способных выйти на сцену и покорить каждое из 100 сердец, несмотря на то, что состав жюри – невероятно разнообразен.

Такое мнение разделяет ее коллега – певец и автор песен KHAYAT:

Объективность этого шоу намного выше, чем в подобных проектах с меньшим количеством судей, поэтому человек, который придет в "Співають всі!" испытать свои силы, сможет понять, в правильном ли он направлении двигается.

Несмотря на то, что у шоумена JULIK абсолютный слух, он говорит, что строго судить конкурсантов не будет, ведь он очень добрый человек.

Навіть якщо є маленькі неточності вокалу або ж не "дотягують", мені, як людині з абсолютним слухом, дозволено закривати очі на це. Коли людина співає серцем і душею, коли потрапляє прямо "у ціль" – неможливо не натиснути на кнопку. Тим паче, коли це улюблені, давно усім відомі хіти".

Певицу Mila Nitich покорило то, что впервые за историю украинского шоу-бизнеса в одном месте собралось такое количество артистов. К тому же артистка отмечает, что, оценивая выступления участников, звездные эксперты также имеют возможность посмотреть на себя со стороны и сделать важные выводы.

Народный артист Украины, певец, поет и композитор Анатолий Матвийчук признался, что в первую очередь будет обращать внимание именно на вокальные способности конкурсантов.

Велике значення я віддаю дуже глибоким і поетичним речам. Одне із – слово. Мені важливо, аби у пісні була поезія, коли є певні образи, переосмислення, метафори, коли відчувається сюжетність. Напевно, для сучасності це вже не головне.

По словам Анатолия, он также требует естественности от участников, ведь не любит лишний эпатаж:

Как композитор и как вокалист, я хочу обращать внимание на вокальные способности конкурсанта, а не на его спущенные штаны или жест руками. Об этом говорит пресса, но можно такой "коричневый" пиар считать целесообразным? Мне кажется, нет.

А вот популярный блогер Олег Машуковский признается, что уважает классику, но хочет дать ход драйву и современности, ведь не любит, когда становится скучно.

Я сам был просто зрителем 15 лет, слушал одни и те же песни, в роли звездного жюри я хочу прекратить эту монотонность. Харизма и умение показать, проявить себя – это уже талант. Вокальные качества тоже важны, но именно наличие харизмы – показатель артистизма.

Гостя из-за рубежа, певца Markus Riva его коллеги уже успели окрестить "холодным латышом" – все из-за того, что он достаточно строго оценивает участников. Маркус объясняет: так как это соревнование вокалистов, он обращает внимание на голоса конкурсантов.

Солистка группы Furman Band Пальмира Фурман говорит, что будет обращать особенное внимание на исполнение, ведь является педагогом по вокалу:

Поэтому что касается исполнения, то меня можно удивить своей уникальностью. Всегда интересно смотреть не просто на талантливого вокалиста, а на такого артиста, в образе которого все гармонично. Ведь можно быть человеком с улицы, но настолько одаренным и настолько соответствовать тому, о чем поешь, что во время выступления встанут все судьи.

Поющий экстрасенс Макс Гордеев отмечает, что быть членом жюри – это огромная ответственность, ведь перед звездной "сотней" стоит очень непростое задание: дать человеку шанс или забрать его. А своей непосредственной задачей в шоу "Співають всі!" он считает почувствовать энергетику участника, ведь достаточно часто людей судят только по внешнему облику, не понимая, что скрывается у них внутри.

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала, побороться за победу и денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.



