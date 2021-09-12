На Танцях з зірками Анастасию Оруджову заменили другой участницей. Актриса получила травму

Одна из участниц проекта травмировала колено во время подготовки к первому эфиру. Анастасия попала в больницу, где ей сделали операцию

Анастасия Оруджова / Александра Машлятина / Фото: instagram.com/tanci1plus1

После операции Анастасию Оруджову ждет долгий процесс восстановления, который займет более восьми месяцев. Из-за этого звезда "Женского квартала" не сможет продолжить свое участие в "Танцях з зірками".

Меня прооперировали. С коленом оказалось все намного хуже, чем мы все думали, мне нужна была срочная операция, – рассказала Оруджова.

Несмотря на то, что перед первым выпуском шоу у Анастасии Оруджовой порвалась связка, она вышла на паркет. Вот, как это было:

Реклама

Но продолжить танцевать Анастасия не сможет.

К сожалению, я не могу вернуться, потому что моя реабилитация будет длиться более восьми месяцев. Так что мои танцы заканчиваются. Мое сердце разбито, – призналась актриса.

По правилам шоу, участницу могут заменить кем-то другим. Анастасия попросила свою подругу и коллегу выступать вместо нее.

Реклама

Так, новой партнершей Дениса Самсона стала Александра Машлятина.

Реклама

У новой пары во втором эфире иммунитет, а значит, Александра и Денис застрахованы от вылета. Напомним, что этим вечером на "Танцях з зірками" впервые голосуют зрители и впервые определится пара, которая покинет шоу.

Еще новости по теме: