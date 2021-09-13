Наручники для Кухар и новая участница: как прошел второй эфир Танців з зірками

В это воскресенье состоялся второй выпуск танцевального шоу, который был посвящен любви. Участники не только представляли новые номера, но и делились откровенными историями

Как прошел второй выпуск "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Гостьей "танцев" во втором эфире стала примадонна украинской эстрады Ирина Билык. В этот вечер впервые стартовало голосование во втором сезоне. В первом выпуске ни одна пара не покинула шоу.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самом дорогом персонаже нового сезона самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина".

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Открыли второй выпуск "Танців з зірками" Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Судьи были не очень довольны выступлением пары и поставили Саше и Юре 16 баллов.

Румбу под трек Кузьмы Скрябина и Ирины Билык подготовили Станислав Горуна и Даниелла Преап. Их танец тоже оценили в 16 баллов.

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Лиду Ли раскритиковала Екатерина Кухар. А вот Влад Яма и Макс Чмерковский поддержали участницу и ее партнера Алексея Базелу. Общий балл пары – 19.

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Медленный фокстрот исполнили Евгения Власова и Макс Леонов. Звездные судьи похвалили пару и поставили высокие оценки, которые в сумме составляют 18 баллов.

Следующими на паркет вышли Артур Логай и Анна Карелина. Пара получает высший бал за вечер – 21.

Квикстеп для второго эфира подготовили Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан и получили свою порцию похвалы от жюри. Сегодняшний балл пары – 17.

Джамала и Антон Нестерко исполнили сальсу под хит певицы "Крила". Несмотря на уверенность Джа, звездные судьи раскритиковали ее танец, отметив, что ей не хватило самостоятельности. Джамала и Антон заработали 17 баллов.

Аутсайдеры прошлого эфира Алексей Суровцев и Мария Колосова реабилитировались во втором выпуске, но только не в глазах Екатерины Кухар. В сумме у пары 12 баллов.

Дмитрий Каднай и Алина Ли своим танго зачаровали зал и получили наивысший балл – 21.

Анастасия Оруджова не вышла в этот вечер на паркет, потому что получила травму колена. Позже выяснилось, что она вынуждена покинуть проект и вместо нее будет танцевать Александра Машлятина. Первая оценка Саши и Дениса Самсона – 15 баллов.

Следующая пара – Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук – заработали хорошие отзывы от звездных судей и 16 баллов.

Фагота и Катерину Тришину за сегодняшний танец Екатерина Кухар не похвалила, но отметила, что верит в эту пару. Их оценка – 14 баллов.

Джайв для второго эфира подготовили Яна Цыбульская и Иван Люленов. Их оценка от тройки судей – 16 баллов.

Melovin и Лиза Русина заработали этим вечером 13 баллов. Такая же оценка у пары была и в первом выпуске.

Далее на проекте закрыли линии для зрительского голосования и объявили пары, которые набрали наименьшее количество голосов. Кто покинул "Танці з зірками" во втором выпуске – узнайте здесь.

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