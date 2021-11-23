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Настя Каменских призналась, как ласково называет Потапа

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 21:48
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Зажигательный бунтарь Котик в эфире проекта "Маска" на канале "Украина" обратился к певице с интимной просьбой. Неужели под маской муж артистки – популярный рэпер Потап?
Настя Каменских была в восторге от выступления Котика
Настя Каменских была в восторге от выступления Котика / Фото: пресс-служба

Шоу-детектив "Маска" на телеканале "Украина" не перестает удивлять интересными открытиями. В пятом выпуске любимого шоу миллионов "Маска" молодой рокер Котик исполнил хит "Вихідний" мегапопулярного DZIDZIO. Насладившись зажигательным выступлением, звездный детектив проекта NK Настя Каменских обратилась к яркому участнику.

Очень классное выступление! Ты энергичен, прекрасно подделываешь голоса, особенно сегодня DZIDZIO, – отметила певица.

Не удержался и сам Котик и попросил детектива осуществить его давнюю мечту:

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Было бы классно, если бы ты, Настя, выполнила мою просьбу. В реальной жизни это невозможно, а вот в шоу "Маска" возможно все! Пожалуйста, почеши меня за ушками, – обратился он к певице.

Звездные детективы предположили, что Котик – это Потап
Звездные детективы предположили, что Котик – это Потап / Фото: телеканал "Украина"

Звездные коллеги певицы сразу отметили, что Котик – это никто иной, как рэпер Потап. А Олег Винник даже рассказал некоторые факты из личной жизни известной пары – оказывается, Настя называет своего мужа "котиком". Однако она заверила, что это ничего не значит.

Я на Лешу говорю и мальчик, и котик, и бусик, и мусик-пусик... как только не называю его, – поделилась звезда в эфире канала "Украина".

А кто на самом деле скрывается в образе зажигательного Котика, станет известно в новых выпусках гипершоу "Маска".

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Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по ​​субботам в 21:00 на канале "Украина".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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