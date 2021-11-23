Настя Каменских призналась, как ласково называет Потапа

Шоу-детектив "Маска" на телеканале "Украина" не перестает удивлять интересными открытиями. В пятом выпуске любимого шоу миллионов "Маска" молодой рокер Котик исполнил хит "Вихідний" мегапопулярного DZIDZIO. Насладившись зажигательным выступлением, звездный детектив проекта NK Настя Каменских обратилась к яркому участнику.
Очень классное выступление! Ты энергичен, прекрасно подделываешь голоса, особенно сегодня DZIDZIO, – отметила певица.
Не удержался и сам Котик и попросил детектива осуществить его давнюю мечту:
Было бы классно, если бы ты, Настя, выполнила мою просьбу. В реальной жизни это невозможно, а вот в шоу "Маска" возможно все! Пожалуйста, почеши меня за ушками, – обратился он к певице.
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Звездные коллеги певицы сразу отметили, что Котик – это никто иной, как рэпер Потап. А Олег Винник даже рассказал некоторые факты из личной жизни известной пары – оказывается, Настя называет своего мужа "котиком". Однако она заверила, что это ничего не значит.
Я на Лешу говорю и мальчик, и котик, и бусик, и мусик-пусик... как только не называю его, – поделилась звезда в эфире канала "Украина".
А кто на самом деле скрывается в образе зажигательного Котика, станет известно в новых выпусках гипершоу "Маска".
Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по субботам в 21:00 на канале "Украина".
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