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Назвал Злату курицей: участник Холостячки объяснил свое поведение на шоу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
4 октября, 13:32
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В прошедшем выпуске шоу "Холостячка" Андрей Задворный удивил своим поведением Злату Огневич во время индивидуального свидания
Андрей Задворный из "Холостячки-2" объяснил, почему назвал Злату Огневич курицей
Андрей Задворный из "Холостячки-2" объяснил, почему назвал Злату Огневич курицей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

В прошедшем выпуске шоу "Холостячка" у Злата Огневич было несколько свиданий с участниками. Одним из счастливчиков стал Андрей Задворный. Их рандеву можно было бы назвать идеальным, если бы не пару моментов, которые не понравились Злате.

Но Андрей не привык носить маски и притворяться. Кстати, не пропустите яркое шоу "Маска", которое совсем скоро стартует на телеканале "Украина".

Что произошло?

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Свидание Златы и Андрея состояло из двух частей – катания на мотоцикле и пикника. Во время первой половины рандеву пара училась кататься на мотоцикле вместе с инструктором.

В определенный момент Злата в шутку начала капризничать, а Андрей такие причуды Холостячки назвал "поведением, как у курицы" – это тоже было неудачной шуткой.

Скриншот: видео

Задворный объяснил, что девушек, которые начинают "выпендриваться" и капризничать он как раз и называет "курицами", но то, что Злата притворяется, он понял сразу.

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Тем не менее, это задело Холостячку, а позже Андрею пришлось объяснить свои слова в Instagram-посте.

Что ответил Андрей?

По словам Андрея, он предпочитает не притворяться перед девушками и быть самим собой, чтобы потом они не разочаровывались.

Если вы думаете что в этом проекте выбирает только Злата, вы ошибаетесь, я тоже решаю, подходит мне эта девушка или нет, я тоже тестирую ее, делая определенные "вбросы" и смотря на ее реакцию. Я не хочу и не буду строить отношения с "курицей", – пишет Задворный.

Как говорит Андрей, он не привык выдавать себя за того, кем не является на самом деле.

Я не принц на белом коне и не пытаюсь корчить его из себя. Я простой парень, из маленького городка на Кировоградщине, за словом в карман не лезу, умею любить, дружить, ценить, моя душа на распашку, если кому-то не нравится – проходи мимо, – написал участник "Холостячки".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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