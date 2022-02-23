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Неожиданные разоблачения и трансформации: на канале "Украина" стартует юбилейный сезон шоу "Місія: краса"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 18:50
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Уже совсем скоро зрители канала "Украина" увидят новые впечатляющие перевоплощения участников шоу "Місія: краса"
Канал "Украина" представит новый сезон шоу "Місія: краса".
Канал "Украина" представит новый сезон шоу "Місія: краса".

В понедельник, 28 февраля, в 10:20 на телеканале "Украина" стартует юбилейный и яркий сезон проекта "Миссия: красота", а накануне зрители увидят премьерный выпуск "Игры талантов".

Градус напряжения между героями программы возрастет до максимума, а перевоплощения будут настолько впечатляющими, что участники иногда не будут узнавать себя в зеркале.

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Уже пятый год к проекту "Місія: краса" обращаются украинцы, недовольные своей внешностью и внешностью близких им людей – партнеров, родителей или детей. Однако за этими претензиями кроется, прежде всего, глубокий конфликт во взаимоотношениях. И только если пара действительно осознает проблему и готова к ее решению – происходит и внутреннее, и внешнее перевоплощение.

В юбилейном сезоне, прежде всего, зритель увидит обновленную студию проекта. Ведущие программы остаются неизменными – Ирина Фролова и Ильяс Сахтара. Однако благодаря опыту предыдущих сезонов, Ира и Ильяс будут еще быстрее находить общий язык с героями мейковер-шоу, получая их полное доверие. Также в программе появится совершенно новая рубрика, в рамках которой участники смогут сами перевоплощать своих партнеров.

Ильяс Сахтара и Ирина Фролова
Ильяс Сахтара и Ирина Фролова / Фото: пресс-служба

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Цель такой рубрики – взглянуть на то, как герои выпусков взаимодействуют между собой: давят ли, проявляют ли агрессию, учитывают ли вкусы и предпочтения друг друга. Благодаря этим наблюдениям становится проще определить и помочь разрешить конфликт, с которым пара пришла на программу.

Конфликты в пятом сезоне оказались максимально острыми и близки тысячам украинцев. Раздражение и неприятие, невежество и незрелость, неспособность брать на себя ответственность, неуважение к чужому выбору и наиболее распространенная проблема украинских семей и пар – домашнее насилие.

В проекту даже обратилась пара, в которой от физического насилия страдает мужчина. Также в некоторых парах прослеживалась неприятная тенденция родительской безответственности. Сразу несколько пар признались в мейковер-шоу, что им пришлось покинуть родных детей, чтобы наладить свою личную жизнь. Так, одна героиня отдала малолетнюю дочь на воспитание 80-летней бабушки. И когда старая женщина заболела, девочка была вынуждена за ней ухаживать.

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Еще одной распространенной темой конфликтов в украинских семьях стало неприятие другого образа жизни членов семьи. А именно – сексуальная ориентация. К примеру, в одном из таких выпусков ведущим придется примирить религиозную женщину с братом, нетрадиционную сексуальную ориентацию которого она не воспринимает.

Уровень внешней запущенности тоже впечатляет. Герои "Місія: краса" годами не посещают парикмахеров и не обновляют свой гардероб.

Всего в пятом сезоне выйдет 32 премьерных эпизода шоу, и каждый со своим уникальным конфликтом и невероятным внутренним и внешним перевоплощением.

Смотреть 5 сезон мейковер-шоу "Місія: краса" с 28 февраля, с понедельника по четверг, в 10:20 на канале "Украина".

Также сегодня обсуждают: создатель мировых хитов HBO купил права на показ сериала "Зломовчання".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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