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Неожиданный дуэт: Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA вместе споют "Попа как у Ким"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 23:10
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Звездные детективы масштабного проекта приготовили множество ярких сюрпризов, чтобы сделать этот вечер по-настоящему незабываемым. Специально для новогоднего шоу канала "Украина" суперзвезды объединятся и поразят зрителей общим номером
Верка Сердючка и Настя Каменских споют дуэтом
Верка Сердючка и Настя Каменских споют дуэтом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Только на сцене грандиозного праздничного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", в котором появится сама Снежная Королева, две украинские суперстар – NK | Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA – представят парадоксальный, уникальный, по-настоящему особенный дуэт на песню "Попа как у Ким".

Шоу "Маска" – это самая крутая программа в мире, потому что здесь возможно все! Открою вам тайну: у Насти была мечта – спеть с такой большой вокалисткой, как я, – призналась полна самоиронии VERKA SERDUCHKA.

Только в "Новорічній Масці на каналі "Україна" сексуальный хит NK "Попа как у Ким" обретет новое неожиданное звучание. Выступление будет наполнено развлечениями и зажигательными танцами, ведь в компании VERKA SERDUCHKA & BAND и ее мамы просто не может быть иначе.

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Скажите мне, кто не мечтал бы спеть с Веркой? Нет таких! Мы все ее обожаем, потому что именно она олицетворяет самый веселый и яркий праздник в нашей стране, – говорит NK | Настя Каменских.

Совместный номер Насти и Верки поразит своей оригинальностью. По словам одного из режиссеров-постановщиков шоу "Маска" Ярослава Губского, ничего подобного раньше в Украине не делали.

Нам было очень интересно создавать синтез двух эстетик, которые, на первый взгляд, объединить невозможно. Но с помощью этих суперартистов сделать это удалось наилучшим образом, – отмечает режиссер.

Но это еще далеко не все сюрпризы и звездные дуэты, которыми поразят артисты в "Новорічній Масці на каналі "Україна". Больше подробностей праздничного шоу канал "Украина" раскроет скоро.

Смотрите самую загадочную праздничную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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Кстати, в новогоднюю ночь на шоу "Маска" DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют общую песню "Счастливые люди" перед миллионами зрителей.

Ранее авторы шоу "Маска" показали главную новогоднюю маску этого сезона. Смотрите фото яркого символа новогодних праздников.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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