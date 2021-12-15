Неожиданный дуэт: Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA вместе споют "Попа как у Ким"

Звездные детективы масштабного проекта приготовили множество ярких сюрпризов, чтобы сделать этот вечер по-настоящему незабываемым. Специально для новогоднего шоу канала "Украина" суперзвезды объединятся и поразят зрителей общим номером

Верка Сердючка и Настя Каменских споют дуэтом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Только на сцене грандиозного праздничного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", в котором появится сама Снежная Королева, две украинские суперстар – NK | Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA – представят парадоксальный, уникальный, по-настоящему особенный дуэт на песню "Попа как у Ким".

Шоу "Маска" – это самая крутая программа в мире, потому что здесь возможно все! Открою вам тайну: у Насти была мечта – спеть с такой большой вокалисткой, как я, – призналась полна самоиронии VERKA SERDUCHKA.

Только в "Новорічній Масці на каналі "Україна" сексуальный хит NK "Попа как у Ким" обретет новое неожиданное звучание. Выступление будет наполнено развлечениями и зажигательными танцами, ведь в компании VERKA SERDUCHKA & BAND и ее мамы просто не может быть иначе.

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Скажите мне, кто не мечтал бы спеть с Веркой? Нет таких! Мы все ее обожаем, потому что именно она олицетворяет самый веселый и яркий праздник в нашей стране, – говорит NK | Настя Каменских.

Совместный номер Насти и Верки поразит своей оригинальностью. По словам одного из режиссеров-постановщиков шоу "Маска" Ярослава Губского, ничего подобного раньше в Украине не делали.

Нам было очень интересно создавать синтез двух эстетик, которые, на первый взгляд, объединить невозможно. Но с помощью этих суперартистов сделать это удалось наилучшим образом, – отмечает режиссер.

Но это еще далеко не все сюрпризы и звездные дуэты, которыми поразят артисты в "Новорічній Масці на каналі "Україна". Больше подробностей праздничного шоу канал "Украина" раскроет скоро.

Смотрите самую загадочную праздничную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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Кстати, в новогоднюю ночь на шоу "Маска" DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют общую песню "Счастливые люди" перед миллионами зрителей.

Ранее авторы шоу "Маска" показали главную новогоднюю маску этого сезона. Смотрите фото яркого символа новогодних праздников.