Неужели победил? Свечкоренко из Холостячки засветился на концерте Златы Огневич: фото

Украинский психолог, блогер и участник романтического реалити "Холостячка" Роман Свечкоренко пришел на концерты Златы Огневич, который прошел вчера вечером, 8 октября

Роман Свечкоренко пришел на концерт Златы Огневич / Фото: Коллаж: Сегодня

В распоряжении "Сегодня" появились кадры, которые свидетельствуют о том, что Роман, который рассказал о семейной драме, был вчера на концерте Златы в одному из клубов Киева.

Фанаты проекта сразу заметили участника среди гостей. Он стоял вдалеке от основной публики и пытался не привлекать внимания к себе. По словам гостей концерта, Роман вообще хотел остаться незамеченным и даже отказывался сделать с ним совместные фото.

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Роман Свечкоренко на концерте Златы Огневич в Киеве / Фото: Сегодня

Стоить отметить, что блогер и психолог является фаворитом проекта для многих его фанатов, и больше никого из участников на концерте не заметили, почему именно Рома оказался там, это остается вопросом.

Возможно, именно он стал победителем проекта, или они просто остались в дружеских отношениях со Златой, и теперь Роман пришел поддержать ее на концерт.

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Роман Свечкоренко хотел остаться незамеченным на концерте Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Что известно про Романа Свечкоренко?

Роману 32 года, он из Киева. Четыре года занимается психологией. Считает себя специалистом в сфере женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник – сейчас на страницу Романа в Instagram подписано более 900 тысяч человек.

Был женат 10 лет, есть дочь.

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Блогер Роман Свечкоренко

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