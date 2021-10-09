Неужели победил? Свечкоренко из Холостячки засветился на концерте Златы Огневич: фото

В распоряжении "Сегодня" появились кадры, которые свидетельствуют о том, что Роман, который рассказал о семейной драме, был вчера на концерте Златы в одному из клубов Киева.
Фанаты проекта сразу заметили участника среди гостей. Он стоял вдалеке от основной публики и пытался не привлекать внимания к себе. По словам гостей концерта, Роман вообще хотел остаться незамеченным и даже отказывался сделать с ним совместные фото.
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Стоить отметить, что блогер и психолог является фаворитом проекта для многих его фанатов, и больше никого из участников на концерте не заметили, почему именно Рома оказался там, это остается вопросом.
Возможно, именно он стал победителем проекта, или они просто остались в дружеских отношениях со Златой, и теперь Роман пришел поддержать ее на концерт.
Что известно про Романа Свечкоренко?
Роману 32 года, он из Киева. Четыре года занимается психологией. Считает себя специалистом в сфере женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник – сейчас на страницу Романа в Instagram подписано более 900 тысяч человек.
Был женат 10 лет, есть дочь.
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